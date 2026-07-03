NATO’ya ‘Kızıl Elma’yı anlattı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçaklarının gelecekte muharebe havacılığında köklü bir dönüşüm yaratacağını belirterek, dünyadaki yaklaşık 15 bin savaş uçağının zamanla yerini insansız platformlara bırakacağını söyledi.

Baykar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrello De Vasconcellos başkanlığındaki heyeti Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladı. Ziyarette Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şirketin savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaptı.

KIZILELMA'nın ortaya koyduğu kabiliyetleri, satranç ustası Garry Kasparov'u mağlup eden bilgisayara benzeten Bayraktar, insansız savaş uçaklarının pilotlu platformların yapabildiği görevleri yerine getirebildiğini, insan unsurunun bulunmaması sayesinde daha düşük maliyetli ve daha avantajlı hale geldiğini ifade etti. Bir savaş pilotunun yetişmesinin yıllar aldığını belirten Bayraktar, insansız sistemlerde ise bu sürecin yazılım güncellemeleriyle yönetilebildiğini söyledi.

İnsansız savaş uçaklarının mevcut nesil savaş uçaklarıyla kıyaslanmaması gerektiğini dile getiren Bayraktar, bu platformların tamamen farklı bir kategori oluşturduğunu belirtti. Geleceğin oyun değiştirici sistemlerinin robotik savaş uçakları olacağını ifade eden Bayraktar, bu teknolojinin savaş alanındaki etkisinin ilk büyük örneklerinin yaşanmasının ardından yaygınlaşacağını ve bu dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Silahlanma yarışının sürdürülebilir olmadığını belirten Bayraktar, teknolojinin insanlığın ihtiyaçları ve sağlık alanı gibi sivil amaçlarla kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi. Ancak mevcut küresel güvenlik ortamının savunma sanayisini büyüttüğünü dile getiren Bayraktar, teknolojinin yayılmasının da artık engellenemeyeceğini ifade etti.

Devrim olacak

Geleceğin muharebe ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, önümüzdeki 10 yılda insansız hava araçlarının her ölçekte yaygınlaşacağını, uzun vadede ise muharebe havacılığında temel unsur haline geleceğini söyledi.

Dünyada yaklaşık 15 bin savaş uçağı bulunduğunu belirten Bayraktar, "İnsansız savaş uçakları zamanla, muhtemelen 30 yıl içinde, hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak." dedi.

