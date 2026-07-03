Doğru adres TMK

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan eski Rum mallarının satışına ve tanıtımına aracılık ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkardığı Avrupa Tutuklama Emri kapsamında Fransa'da gözaltına alınan Litvanya vatandaşı emlak danışmanı Rasa Zilevice, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla anlattı. 19 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan emlakçı, mülkiyet ihtilaflarının ceza mahkemelerinde değil, hukuki mekanizmalar ve Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere 14 Mayıs'ta küçük yaştaki çocuğuyla birlikte Nice Havalimanı'na indiği sırada gözaltına alındığını belirten Zilevice, iki gün nezarette kaldığını, daha sonra ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi.

Tutuklanmasının adil olmadığını kaydeden Zilevice, Kıbrıs'taki mülkiyet sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle emlak danışmanlarının cezai sorumlulukla karşı karşıya bırakılmasının hukuken doğru olmadığını ifade etti.

Yaklaşık 15 yıldır Kıbrıs'ta yaşadığını belirten Zilevice, adanın kuzeyinde tüm yasal prosedürleri yerine getirerek lisanslı bir şirket kurduğunu ve faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Ortak bir veri tabanı yok

Kıbrıs'ın kuzeyi ile güneyi arasında 1974 öncesi mülkiyet kayıtlarını ortaya koyabilecek ortak bir veri tabanı bulunmadığını öne süren Zilevice, bu nedenle taşınmazların geçmişteki sahiplerini belirlemenin teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Mahkemeye, Güney Kıbrıs'taki hukuk bürolarıyla yaptığı yazışmaları delil olarak sunduğunu aktaran Zilevice, söz konusu büroların da bazı taşınmazların 1974 öncesi mülkiyet durumunun kesin olarak tespit edilemeyeceğini yazılı olarak bildirdiğini ifade etti.

"Avukatların bile erişemediği bilgiye bir emlak danışmanının ulaşmasını bekleyip, ardından bunu dolandırıcılık sayarak 19 yıl hapis istemiyle yargılanmak adil değildir." diyen Zilevice, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Taşınmaz Mal Komisyonu'nu mülkiyet uyuşmazlıklarında etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Mülkiyet ihtilaflarının ceza mahkemelerinde değil, hukuki mekanizmalar ve Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla çözümlenmesi gerektiğini ifade eden Zilevice, taşınmaz davalarında 1974 yılındaki değerler yerine bugünkü milyonlarca euroluk değerlerin esas alınmasını da eleştirdi.

