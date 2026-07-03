Meslekte 30 yıl

Polis teşkilatında bir üst rütbeye terfi ettirilen 68 polis mensubu için Polis Genel Müdürlüğü'nde terfi töreni düzenlendi. Törende ayrıca, meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'e hizmet plaketi takdim edildi.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre; Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla Polis Başmüfettişliğine 15, İtfaiye Başmüfettişliğine 1, Polis Müfettişliğine 3, Polis Müfettiş Muavinliğine 4, Polis Çavuşluğuna 42 ve İtfaiye Çavuşluğuna 3 personel olmak üzere toplam 68 polis mensubu bir üst rütbeye terfi ettirildi. Terfi eden personelin yeni rütbeleri, Polis Genel Müdürlüğü'nde dün düzenlenen törenle takıldı.

Törende konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, terfi almanın yalnızca omuzlara yeni bir rütbe takılması anlamına gelmediğini belirterek, bunun aynı zamanda devlete, polis teşkilatına ve halka karşı sorumluluğun daha da artması anlamını taşıdığını ifade etti.

Polislik mesleğinin büyük fedakârlık, disiplin ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Adalıer, rütbelerin değişmesine rağmen teşkilatın ortak hedefinin halka en iyi şekilde hizmet etmek, kamu düzenini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

Terfi eden tüm polis mensuplarını ve ailelerini kutlayan Adalıer, yeni rütbelerinin polis teşkilatına güç katmasını temenni ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Törene Adalıer'in eşi de katıldı

Tören kapsamında, meslekte 30 hizmet yılını tamamlayan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer için de plaket takdim töreni gerçekleştirildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Adalıer'e uzun yıllar boyunca polis teşkilatına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, meslek hayatındaki katkıları anısına hizmet plaketini sundu.

Duygusal anların yaşandığı plaket takdim törenine Polis Genel Müdürü Ali Adalıer'in eşi de katıldı.

