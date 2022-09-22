Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanının Ukrayna'da başarısızlık ve zayıflık ifadesi olduğunu bildirdi.

Almanya Başbakanı Scholz ise, Rusya'nın kısmi seferberlik emrini "çaresizlik eylemi" olarak nitelendirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Liz Truss, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri güçlü şekilde kınandı.

ABD: Askeri personel Putin için bir sorun

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Putin’in kısmi seferberlik ilanı ve gerektiğinde nükleer silahları kastederek ellerindeki tüm kabiliyetleri kullanmakta tereddüt etmeyeceğine yönelik açıklaması üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, “Bu tür söylemleri her zaman ciddiye almalıyız. Nükleer gücün bu şekilde konuşulması sorumsuzca bir söylemdir ama son yedi aydır bu konuda konuştuklarımızdan farklı değil ve bunu çok ciddiye alıyoruz. Gerektiğinde kendi stratejik konuşlanmamızı değiştirmemiz için elimizden geldiğince onların stratejik konuşlanmalarını izliyoruz. Şu anda bunun gerekli olduğuna dair hiçbir belirti görmedik.” dedi

Almanya: Rusya bu suç savaşını kazanamaz

Almanya Başbakanı Scholz, New York’ta yaptığı açıklamada, “Rus hükümetinin son kararları bir çaresizlik eylemidir. Rusya, bu suç savaşını kazanamaz.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in alınan son kararla işleri daha da kötüleştirdiğini savunan Scholz, “Başından beri durumu, Ukraynalıların direnişini ve direnme iradesini, aynı zamanda Ukrayna’nın dostlarının birliğini ve kararlılığını tamamen hafife aldı.” ifadesini kullandı.

Fransa: Rusya giderek izole oluyor

New York’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) nükleer güvenliğe ilişkin toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Putin’in kısmi seferberlik ilanına ilişkin bir gazetecinin sorusuna Macron, “Tabii ki Rusya Devlet Başkanı Putin’in son saatlerde kısmi seferberlik çağrısı yapmayı seçmesini ve ülkesini, ülkesinin gençliğini savaşa sürüklemesini esefle karşılıyorum.” yanıtını verdi.

Avustralya’dan tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın kısmi seferberlik ilanına ilişkin, “Avustralya, Devlet Başkanı Putin'in emrindeki ‘bütün araçları’ kullanma tehdidini kınıyor. Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunduğu iddiaları asılsızdır.” ifadesini kullandı.

Wong, “Rusya'nın derhal Ukrayna'dan çekilmesi” ve “Ukrayna'ya yönelik yasa ve ahlak dışı saldırganlığına son vermesi” gerektiğini belirtti.

Danimarka: Avrupa barışına tehdit

Danimarka Savunma Bakanı Morten Bodskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesine tepki göstererek bunun “Avrupa barışını tehdit ettiğini” bildirdi.

Bodskov, “Putin’in yeni ele geçirmeleri ve tehditlerinin tümüyle kabul edilemez” olduğunu belirterek Rusya’ya, Ukrayna’daki saldırılarını ve nükleer silah tehditlerini sonlandırma çağrısı yaptı.

Finlandiya gelişmeleri yakından takip ediyor

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenlediği basın toplantısında, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası, sınırdaki hareketliliği yakından takip ettiklerini, durumun “stabil ve sakin” olduğunu belirtti. Kaikkonen, “Savunma kuvvetlerimiz iyi hazırlandılar ve durum yakından izleniyor.” dedi.

Sırbistan: Putin’in blöf yaptığına inanmıyorum

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Umuyorum karşı tarafın da anlayışıyla bir çözüme ulaşırız. Uzlaşmacı bir çözüm, bugün gördüğümüz silahlı çatışmalardan her zaman daha iyidir.” ifadelerini kullandı.

Putin’in kısmi seferberlik ilan ettiği açıklaması

Rusya Devlet Başkanı, devlet kanallarından yayınlanan ulusal sesleniş konuşmasında, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

Putin, “Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım.” ifadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 09:54