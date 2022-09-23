Yardım edelim

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan Selengüçlü ailesinin 5 yaşındaki oğulları Kuzey Selengüçlü’nün Amerika’da gerçekleşecek olan ameliyatı için gerekli olan 68 bin doların 38 bini tamamlandı. Küçük Kuzey, geriye kalan 30 bin doların toplanabilmesi için imkanı olanlardan yardım bekliyor.

Diyalog Medya Genel yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın ‘Gündem Özel’ programında yaptığı çağrı sonrasında Merit Otel Yöneticilerinden 100 bin, işadamı Güney Çerkez’den ise 135 bin liralık bağış yapılmıştı.



Yüksek miktarlar için Ziraat bankasında babası Gürdal Selengüçlü adına açılan hesaba yatırım yapılacağı gibi GSM şirketlerinden 3205’e SMS yoluyla 25 liralık yardım yapılabiliyor.

Kuzey’e nasıl yardım edilir?

Ziraat Bankası

Swift Code: TCZBTRAXXX

İsim Gürdal Selengüçlü (Babası) tel: 905338488861

TRY Iban:

TR 250001000861971264105004

GBP Iban:

TR 410001000861971264105007

EURO Iban:

TR 680001000861971264105006

USD Iban:

TR 950001000861971264105005

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 09:48