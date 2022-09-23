Hande Dönmez’le renkli bir gece

Açıldığı günden bu yana Kıbrıs eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Maxim Royal 7’nci sezona muhteşem bir geceyle başlıyor.

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Maxim Royal 24 Eylül Cumartesi gecesi, Türkiye’nin başarılı seslerinden biri olan Hande Dönmez’le eğlenceye start verecek. Başarılı sanatçıları, sahnesinde ağırlayan Maxim Royal, hem kulağa hem de damaklara hitap ederken, lezzetli menüsüyle de muhteşem bir Cumartesi eğlencesi yaşama garantisi veriyor.

