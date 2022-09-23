‘Kangren olmuş sorunlar çözüldü’

Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, özellikle yıllardır kangrenleşmiş sorunların üzerine kararlılıkla gittiğini ve “Mağusa- Yeniboğaziçi- İskele Geçiş Süreci 2 Emirnamesi” konusunda da bu temel yaklaşımla adım attıklarını belirtti.

Bu bölgede emirname uygulamasının çok uzaması ile bölge ve ülke ekonomisinde ciddi olumsuzluklar ve ileriye dönük mağduriyetler yaşanmaya başladığını anlatan Üstel, “Hükümetimiz olumsuzlukları gidermek için karar alarak emirnameyi geri çekti. Emirnameyi geri çekerken esas amaç, daha önce imar planı hazırlanması sürecinde var olan eksiklikleri tüm ilgili taraflarla iş birliği içerisinde çalışarak sağduyulu bir şekilde ortak aklı öne çıkararak gidermekti. Böylece bölgede yaşanan ve ülke ekonomisini çok ciddi bir şekilde olumsuz etkilemeye aday olan sorunlar da çözümlenmiş olacak, çevre, doğa, tarihi doku ve diğer etkenler dikkate alınarak sağlıklı ve planlı büyümenin önü açılacaktı.” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldıracak bir çözüm bulmak şu anda bizim için her şeyin önündedir. İçerisinde bulunduğunuz durumdan çıkış elzemdir. Bunun için de tüm kesimlere adil bir çözüm sunabilmek esas olmalıdır. Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapının sağlıklı, güçlü ve planlı yapılarla yaratılabileceğinin bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz.”

