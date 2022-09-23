‘Laf değil iş istiyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni havayolunun isminin Mavi Girne olacağını ve ilk uçuşunu 15 Kasım’da yapacağını açıklarken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar pek umutlu olmadıklarını söyledi. Bazıları havayolunun ismi için farklı öneriler ortaya koyarken, bazıları da “İsim önemli değil, yeter ki milli bir havayolumuz olsun” dedi. Bazı vatandaşlar da uçağı havada görmeden yeni havayolunun kurulacağına inanmadığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Ünal Dede

“Ulaştırma Bakanı tarafından yeni bir havayolu şirketi açılacağını ve adının Mavi Girne olacağını duydum ancak bana pek inandırıcı gelmedi. Bu açıklamalar bana hayali geldi. Ben lafa değil işe bakarım. Uçağı havada görmeden inanmam. Olursa elbette ki güzel olur. Yeni havayolu şirketi olsun da adının pek bir önemi yoktur ancak ben olsam Yeşil ada olarak bilinen adamız için şimdilerde pek yeşil olmasa da Yeşil Ada havayolları olarak koyardım.”

İsmail Bozat

“Yeni havayolu şirketi açılacağı adının da Mavi Girne olacağı duyuruldu ancak bu havayolunun kurulacağına da pek inancım yoktur. Kurulacak havayolunun adının Mavi Girne olacağı duyuruldu ancak Girne artık eskisi gibi mavi değil. Girne’nin mavisine lağım suları karıştı. Ben olsam havayolunun adını Yeşil Ada veya Fazıl Küçük havayolları koyardım.”

Polat Efendi

“Yeni bir havayolu şirketi kurulacağı açıklandı ancak bu açıklamaya hiç inanmadım. Güven vermeyen bir hükümetin bu tarz açıklamaları bizlere inancı gelmiyor. İlk önce eğitim, sağlık ve elektrik sorunlarını çözsünler sonra havaya baksınlar. Havayolu şirketinin adının Mavi Girne olacağı açıklandı. İnsanlar geçim derdinde; çocuklarını gözü yaşlı olarak okula gönderiyorken halkla havayolu diye dalga geçmekten vazgeçsinler.”

Ayşegül İbrahim

“Kıbrıs’ta havayolu şirketi kurulacağı ve adının Mavi Girne olacağı açıklandı ancak bunun Luricina’ya haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben olsan Luricina havayolları koyardım. Mavi Girne adının neden düşünüldüğü hakkında hiçbir mantık yürütemiyorum.”

Ali Canlıbel

“Yeni bir havayolu şirketi kurulacağı ve bu havayolunun adının Mavi Girne olacağı açıklandı. Bu açıklamalar bana pek de inandırıcı gelmiyor. Daha önce var olan Kıbrıs Türk Havayolları’nı batırdılar ve şimdi yapılan bu açıklamaların da hayata geçeceğini pek inandırıcı bulmuyorum.”

Mustafa Bozyiğit

“Yeni bir havayolu şirketi açılacağı ve Mavi Girne adında olacağı duyuruldu ancak bu açıklamaları pek de inandırıcı bulmuyoruz. Kulağa güzel geliyor ancak gerçekten bu yönde bir inancım yoktur. Adını Mavi Girne koyacakları konusunda da anlam yürütemedim. Eğer güçleri varsa kapattıkları havayolumuzu geri açsınlar. Ben olsam yeni bir havayolu kuracak olsam adını Kıbrıs Hava Yolları koyardım.”

Kerim Belet

“Ulaştırma Bakanı yeni bir havayolu şirketi kurulacağını ve adının da Mavi Girne olacağını duyurdu. Biz hiçbir şeyi doğru düzgün yapmayı beceremiyoruz. İnşallah becerirler ve bu açıklama hayat bulur.”

Güner Isladırcıoğlu

“Yeni bir havayolu açılacağı ve adının Mavi Girne olacağı duyuruldu ancak ben bunların bu konuda başarılı olup havayolu açacaklarını pek düşünmüyorum. Bunlar iki uçağı idare edemeyen insanlardır ve bu açıklama bize güven vermiyor. O kadar inanmıyoruz ki bu açıklamaya hamburger havayolları deseler daha inandırıcı olurdu.”



