‘Çözüm için tek yol’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), adada varılabilecek tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söyledi.

CTP, Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL partisiyle ortak çalışma grubu oluşturulmasını kararlaştırdı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki heyet dün sabah AKEL’i ziyaret ederek, Genel Sekreter Stefanos Stefanou ile bir araya geldi.

Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeleri değerlendiren heyetler, toplantıda ortak deklarasyon ve ortak çalışma grubu oluşturulması kararı aldı.

CTP heyetinde Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros yer aldı. İki partinin heyetleri bir buçuk saate yakın görüşme gerçekleştirirken, toplantı sonunda Erhürman ve Stefanou basın toplantısı düzenledi.

Erhürman: Sonuç odaklı olmalı

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, adada varılabilecek tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu söyledi.

CTP lideri Erhürman ,federasyon temelinde bir müzakere sürecinin başlamasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de söylediği şekilde sonuç odaklı, takvimi belli olan ve bugüne kadar uzlaşılmış noktaları tekrar etmeyen bir süreç olması gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman, “Böyle bir müzakere süreci başlayana kadar, bizi kapsamlı çözüm hedefine kaldıraç rolüyle daha da yaklaştırması söz konusu olan Güven Yaratıcı Önlemler’in de ciddi şekilde gündemde olması gerekiyor” dedi.

Stefanou: CTP ve AKEL, federasyon mücadelesinin öncü partileridir

AKEL Genel Sekreteri Stefanou da, CTP ve AKEL’in Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon mücadelesinin öncü partileri olduğunu dile getirdi.

İki toplum arasında yakınlaşma gereksinimi dikkate alınarak CTP ve AKEL’in ortak çalışma grubu oluşturduğunu ifade eden Stefanou, Kıbrıs Sorunu’nda durgunluğun aşılmasına yönelik iki partinin ortak açıklama hazırladığına değindi.

Stefanou, açıklamalarının sonunda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyetine teşekkür etti.

İki parti tarafından yapılan ortak basın açıklamasında ise, BM'nin ilgili kararları temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması için resmi müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması hedefiyle iki tarafın samimi bir diyaloğunun yeniden başlatılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, toplum liderleri düzeyinde ve bölge genelinde mevcut olumsuz iklime rağmen adada ve Doğu Akdeniz'de kalıcı barış inşası için sağduyu, mantık ve vizyonun hâkim olması gerekliliğinin altını çizildi.

