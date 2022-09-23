Ekonomiye katkı koyacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Balıkesir bölgesinde ekilen 150 dönümlük tütünün dün yapılan hasadını inceledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, burada yaptığı açıklamada, Bafra Gıda. Ltd’in beş ay önce toprakla buluşan tütün fidanlarının hasadının yapıldığını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hasadın son günleri olduğuna vurgu yapan Oğuz, tütünlerin kurutulduktan sonra Karpaz Tütün Fabrikası’na işlenmesi için teslim edileceğini söyledi.

Tütün üretiminin önemine değinen Oğuz, Karpaz bölgesi dışında da farklı bir bölgede de tütün yetiştirildiğine dikkat çekti.

Bafra Gıda Ltd’in büyük bir özveri, istek ve inançla bu çalışmayı yürüttüğünü söyleyen Oğuz, büyük emekler harcanarak iyi bir verim elde edildiğinin altını çizdi.

Tütünün alternatif bir ürün olduğunu belirten Oğuz, Karpaz Tütün Kooperatifi ile görüşülerek alım garantili ekim gerçekleştiğini ifade etti.

Oğuz, “Karpaz bölgesinden sonra tütün üretiminin Mesarya bölgesinde ve Lefkoşa’da da olabileceğini gördük. Buradaki şartlar da çok önemli” dedi.

Yerli üretime yeni bir soluk

Bafra Gıda Ltd. direktörü Gazi Akıncı da, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerli üretime yeni bir soluk getirdiklerini ifade eden Akıncı, yerli üretime önem veren ve yerli ürün üreten bir şirket olduklarını belirtti. Tarımsal ürün anlamında tütünün önemli bir yer kapladığını aktaran Akıncı, tütün tarlalarında uzun zaman geçirdiklerini ve tütün üretimini iyi bildiklerini söyledi.

Akıncı, bu yıl büyük bir risk alarak 150 dönüm arazi üzerine ektikleri tütünün hasadını yaptıklarını belirterek, Bakanlığa bu süreçte göstermiş olduğu alaka ve ilgi için teşekkür etti.

