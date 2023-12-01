Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerine dair son raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin Hamas'la ilgili açıklamaları, Rusya'ya yaptırımlara katılmaması ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasına yönelik eleştiriler yer aldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı için hazırladığı Türkiye raporunda yer alan eleştirilere tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında “Ülkemize yönelik haksız iddialarda bulunulması, AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür” denildi.

Son rapor yayınlandı

Avrupa Komisyonu, Türkiye-AB ilişkilerine dair son raporunu yayınladı.

Avrupa Konseyi ve AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisinin AB ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumuna yönelik ortak hazırladıkları raporda Türkiye’ye yönelik bazı eleştiriler dikkat çekti.

Raporda öne çıkan maddeler şöyle oldu:

- Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler 2023’ün başına kadar düşmanca söylemler, Yunan hava sahasının ihlali ve Yunan adalarının egemenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle kötüleşmişti… Kahramanmaraş merkezli depremin ardından iki devletin ilişkilerinde belirgin iyileşme oldu.

- Kıbrıs konusu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de AB ile olan büyük anlaşmazlığının ana unsurudur. Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama yönündeki genel duruşu iş birliğine zarar vermektedir.

- Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırmasının ardından, Türkiye bu saldırıyı kınamadı ve Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirmedi. Türkiye’nin Hamas’a yönelik destekleyici açıklamaları, AB’nin ortak duruşuyla tamamen uyumsuz.

-AB’nin Rusya’ya karşı kısıtlayıcı tedbirlerine Türkiye’nin uymayıp, Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi AB’nin kısıtlama çabalarına ciddi risk oluşturmaktadır ve çözüme kavuşturulmalıdır.

- İsveç’in NATO’ya üyelik süreci konusunda Türkiye’nin duruşu olumsuz olarak görülmüştür.

-AB, PKK’yı terör örgütü olarak kabul etse de, bölgedeki ülkeler terörle mücadelede iş birliği yapma, orantılı eylemde bulunma ve hukukun üstünlüğüne tamamen riayet etme konusunda teşvik edilmektedir.

Raporda ayrıca “Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında 2022’nin başından bu yana 26 ticaret konusundan 14’ü ile ilgili ilerleme kaydedildi. Türkiye’nin AB ile Türkiye arasındaki beş ticari engelin daha kaldırılmasına yönelik çabaları sürüyor” ifadeleri yer aldı.

Ankara’dan Türkiye raporuna tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı için hazırladığı Türkiye raporunda yer alan eleştirilere tepki gösterdi, olumlu yorumlardan memnuniyet duyulduğunu belirtti.

AB Komisyonu’nun yıllık raporunda Türk demokrasisinin geriye gittiği ifade edildi, başkanlık sistemindeki sorunların hâlâ devam ettiğine dikkat çekildi. Ankara, raporda yer alan eleştirilere tepki gösterdi. Rapor hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları tüm çabalarımıza rağmen, 2009 yılından itibaren bir üye ülkenin siyasi engeli yüzünden açılamamışken, üye ülkeler bakımından kendi aralarında bile tartışmalı temel haklar alanındaki pek çok konuda ülkemize yönelik haksız iddialarda bulunulması, AB'nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür.”