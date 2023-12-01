"Vatandaş çareyi odun sobalarında buldu"

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta odun fırınları ve odun sobaları yıllar önce yasaklanmıştı. Zaman içerisinde ‘fakirleşme’ arttıkça özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlar çareyi yine odun sobalarında bulmaya başladı. Son zamanlarda oduna da zam geldiğini belirten vatandaşlar, inşaat atıklarından toplanan tahta parçalarının kullanıldığını söyledi.

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşamaya çalışan çok sayıda insan var. Bunların önemli bir kısmı tek maaşla geçinmeye çalışıyor ve evlerine tanesi 12 liradan ekmek de alamıyor. İnşaat alanlarından toplanan tahta parçalarıyla ateş yakarak, kendi pidelerini üreten bu aileler, elektriği sadece televizyon ve buzdolabı için kullanıyor.

Diyalog ekibi, Surlariçi’nde yaşayan vatandaşlarla görüştü.

İlayda Ali

“Ard arda yapılan elektrik zammını yanlış buluyorum. Bana göre; Kıb-Tek yeterince kazanan bir kurum, halka bu zamları yüklemeleri doğru değil. Bu kış biz gaz ile ısınmaya çalışacağız ama tüp gazın da fiyatı arttı. Bu kış ısınmak çok zor olacak.”

Suna Tehelcioğlu

“Bu kış nasıl ısınacağız bilmiyorum, sanırım yorganlara sarılacağız. Ben yaşlı bir birey olarak ilacımı da parayla almak zorunda kalıyorum bu gerçekten kabul edilemez. Kış soğuğunda ne klima ne tüp gaz ne de elektrikli soba yakamayacağım, vaziyet gerçekten kötü. Ekmek bile 12 lira oldu, aldığım maaş yetmiyor artık.”

Emine Has

“Ekmek 12 lira oldu. Bu nedenle evde ekmek yapıyorum. Ne ekmek zammına ne de elektrik zammına yetişemiyoruz. Aylık 2 bin lira elektrik faturası geliyor. Bu kış ne klima ne tüp gaz ne de elektrikli soba yakamayacağım. Bu nedenle odun sobasıyla ısınmaya çalışacağım. Gerçi odunun fiyatı da oldukça arttı. Çoğu kişi inşaattan arta kalan tahtalarla sobasını yakar oldu.

Ayrıca zamlardan dolayı evde ekmek yapıyorum ve ailemi doyurmaya çalışıyorum. Bu kış Allah yardımcımız olsun.”

Zehkeriya Ger

Evde elektrik tasarrufu yapmak için inanın eşimle kavga eder hale geldik. Eşim klima açıyor, ben kapatıyorum. Bu durumda eşimle tatlı-sert tartışma yaşıyoruz. Hal böyle olunca odun sobasını yakıyoruz ve ortayı buluyoruz. Elektrik zamları inanın karı-koca ilişkilerini bile etkiler hale geldi.”

Tarkan Bay

“Elektrik zamları ile başa çıkamıyoruz, hayat çok zorlaştı. Ne olacak bu faturalarla savaşımız bende anlamadım. Ekmeğe, akaryakıta, elektriğe, tüpe her şeye zam yaptılar. Bu nedenle ekonomik davranmalıyız. Kış aylarında odun sobası ile ısınmaya çalışacağız. Gerçi odun fiyatları da arttığı için tahta parçalarıyla sobalımızı yakacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. “



Kerime Çobani

“Elektrik zamları ve diğer zamlarla hayat geçmez. Bu kış hiçbir şeyle ısınamayacağım. Battaniyem var ve onun altına gireceğim. Aldığımız maaş yetmiyor ve bu zamlarla nereye varacağız bilinmez. Soba yakmaya da korkuyorum çünkü yalnız yaşıyorum.

Ayda bin TL dolayında elektrik faturası fatura geliyor ve geçen ayı ödeyemedim hala.”

Emine Cenk

Kimsede vicdan kalmadı, elektrik zamlandı, odun, tüp, akaryakıt, gıda her şeye zam geldi. Artık gelen zamları takip edemiyorum, gerçekten bu yetkililerde vicdan denen bir şey kalmadı. Bu kış nasıl ısınacağız bilmiyoruz. hayatımızı zor idame ettiriyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:27