Umut verici

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde düzenlenen “İş’te Kadınlar 3’üncü Zirvesi’ne” katılarak bir konuşma yaptı

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen girişimci kadınları ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından gelen misafirleri selamlayarak, “Zirvede, geleceğe nasıl emin adımlarla yürüyeceğimizi görüyorum. Burada 1 millet ve 3 devlet var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan kadınlarını birlikte görüyorum” dedi.

Kıbrıs’ta ve Türkiye’de verilen mücadelelerde kadınların büyük görevler üstlendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurtuluş Savaşı’nda kadınların sonuna kadar milletine sahip çıktığını belirtti.

Anadolu’da kadınlar mücadele verirken, Kıbrıs’tan kendilerini izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını tamamladığını, yeni yüzyılın ise tüm Türk devletlerine olumlu yansıyacağını kaydetti.

Kadınların devlet yönetiminde hak ettikleri yerleri aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, iş dünyasında da girişimci kadınların sayısının arttığını vurguladı.

