Soygun 8 dakika sürdü

Paris’teki Louvre Müzesi’nden sekiz dakika süren cüretkar bir soygunla çalınan sekiz mücevherin akıbeti belirsiz.

Uzmanlar, parçaların çoktan eritilmiş veya bölünmüş olabileceğini söylüyor.

Fransız polisi, Louvre Müzesi’nden gündüz vakti gerçekleştirilen cüretkar bir soygunda çalınan paha biçilemez mücevherleri geri almak için çaresizce çalışıyor.

Pazar günü Paris’te, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine giren hırsızlar sekiz değerli parçayı çalarak sekiz dakika süren bir soygunun ardından scooterlarla kaçtı.

Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, BBC’ye yaptığı açıklamada mücevherlerin “çoktan gitmiş” olabileceğini, büyük olasılıkla yüzlerce parçaya ayrıldığını söyledi.

Diğer uzmanlara göre de parçalar, gerçek değerlerinin çok altında fiyatlara satılacak ve Fransa dışına kaçırılacak.

Soygunun ardındaki ihtimaller

Brand, grubun profesyonel olduğuna inanıyor. Louvre gibi güvenliği yüksek bir yerden bu kadar hızlı şekilde içeri girip çıkmaları bunun göstergesi.

Brand, “Normal bir insan sabah uyanıp, ‘Hırsız olacağım, Louvre’dan başlayayım,’ diye düşünmez. Bu onların ilk soygunu değil. Daha önce de işler yaptılar, başka hırsızlıklar. Kendilerine güvenleri vardı ve ‘Bu kez kurtulabiliriz,’ diye düşündüler.” yorumunda bulundu.

Özel bir birim görevlendirildi

Grubun profesyonelliği o kadar ciddiye alınıyor ki, “yüksek profilli soygunları çözmede yüksek başarı oranına” sahip özel bir polis birimi olayı araştırmakla görevlendirildi.

Yetkililer, soygunun organize bir suç ağıyla bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.

Brand, bu nedenle faillerin sabıka kayıtlarının bulunma ve polis tarafından zaten tanınıyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Polis, pazartesi günü olay yerinde bırakılan bir yelek ve ekipmanın incelemeye alındığını açıkladı. Brand’e göre hırsızların yakalanmasını sağlayabilecek en güçlü delil DNA olabilir.

Paris Savcısı Laure Beccuau’ya göre, bu tür organize suç gruplarının genellikle iki amacı vardır: Ya bir sponsorun çıkarına hareket ederler ya da kara para aklamak amacıyla değerli taşları elde etmeye çalışırlar.

Brand ise çalınan parçaların bütün halde satılmasının imkansız olduğunu düşünüyor. Sipariş üzerine hırsızlık yapılıp özel bir koleksiyonere satılma fikrinin ise yalnızca Hollywood filmlerinde rastlanabileceğini söylüyor.

Maddi kaybın 88 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalında katıldığı programda, 4 hırsızın 8 tarihi eseri çalmayı başardığı soyguna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müze küratörünün, hırsızlar tarafından çalınan eserlerin değerinin 88 milyon Avro olarak tahmin ettiğini belirten Savcı Beccuau, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak maddi zararın eserlerin tarihi değeriyle kıyaslanamayacağını söyledi.