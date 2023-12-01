“KKTC bir huzur adası”

Başbakan Ünal Üstel, suç ve suçlularla mücadelede "sıfır tolerans"ın her zaman temel aldıkları ilke olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Asla ve asla KKTC’nin suçluların barındığı bir ülke şeklinde tanımlanmasına iznimiz yoktur. Ülkemiz böyle bir ülke değildir” dedi.

Üstel, “Ülkemiz bir huzur adasıdır ve bu yapısını korumak başta ben olmak üzere hepimizin görevidir” vurgusu yaptı.

“Bu ülke sahipsiz değildir. Hiçbir suç örgütü burada barınamaz, yasa dışı, hukuk dışı hiçbir faaliyete izin vermeyiz” diyen Üstel, polis teşkilatı, Merkez Bankası ve devletin tüm kurumlarının bu alanda geçmişten elde ettikleri güçlü tecrübelerle görev yaptığını ve hükümetin desteğinin ise tam olduğunu belirtti.

Üstel, bankaların hem yeni hesap açılışı hem de sonrasında "uyum" kurallarına tam riayet ettiğini, yasaklı ülke, kişi ya da kurumlarla ilişkiye kesinlikle izin vermediğini vurguladı.

Üstel, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın AB’nin son direktiflerine uygun şekilde düzenlendiğini ve tasarı ilgili Meclis komitesinde son aşamada olduğunu da ifade ederek, “Uzun süredir etkin bir şekilde yürüttüğümüz her türlü suç ve suçlularla mücadelenin görmezden gelinmesi, ülkemizin karalama kampanyasının bir öznesi yapılması asla kabul edeceğim bir şey değildir” dedi.

"Müsterih olun"

Başbakan Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde KKTC’de kara para aklandığı, bununla mücadele edilmediği suçlamalarıyla ilgili halkın müsterih olmasını istedi.

Üstel’in açıklaması şöyle:

"Son günlerde KKTC’de kara para aklandığı, bununla mücadele edilmediği suçlamalarıyla ilgili halkımızın müsterih olmasını istiyorum.

Buradan belirtmek isterim ki; bu konuyla ilgili mücadele edilmediği yönündeki algılara maalesef muhalefetimiz de katkı yapmaktadır. Bu yöndeki ithamlar, tamamen temelsizdir ve güzel ülkemizi karalamaya yöneliktir.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasamız, 2007 yılından bu yana yürürlüktedir ve uygulanmaktadır. Suç ve suçlularla mücadele konusunda başta Interpol ve Europol olmak üzere uluslararası kuruluşlarla ve yine başta Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı olmak ülkelerle tam iş birliği içerisinde çalışılmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile de suç ve suçlulara yönelik faaliyetlerde bir işbirliği kanalı yaratılmış ve işletilmektedir.

Ülkemizde kaçak yaşama yönelik polis denetimleri benim başbakanlığım dönemimde artırılmış ve yüzlerce kaçak ülkelerine gönderilmiş veya gönderilmeyi beklemektedir.

Suç ve suçlularla mücadelede ‘sıfır tolerans’ her zaman temel aldığımız ilke olmuştur ve olmaya devam edecektir…”