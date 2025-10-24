Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rus petrol devlerine yönelik yaptırımları ve Ukrayna'nın uzun menzilli füze kullanacağı iddialarına sert çıktı. Putin, "Rusya'nın içlerine saldırılara yanıtımız şok edici olur" dedi. Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesine yönelik yeni yaptırımlar ve Tomahawk füzesi tartışmaları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya topraklarına yönelik olası derin saldırılara “çok ciddi, hatta şok edici" bir yanıt vereceklerini söyledi. Reuters’a göre Putin, “Moskova’nın cevabı çok ciddi ve ezici olacak” ifadelerini kullandı. Putin ayrıca, Batı ile ilişkiler, yeni yaptırımlar ve enerji politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının ülke ekonomisine “ciddi bir darbe vurmayacağını” belirten Putin, “Rus enerji sektörü sağlam durumda, bazı kayıplar olsa da genel olarak güven verici bir konumda” dedi. Putin ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile küresel enerji dengesi ve petrol arzı konularında görüştüğünü belirterek, “Önümüzdeki on yıllarda hidrokarbonlardan tamamen vazgeçmek mümkün değil” dedi. Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya topraklarının iç kesimlerine yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde gerginliğin tırmanacağına işaret eden Putin, "Rusya buna ciddi ve bunaltıcı bir şekilde yanıt verecektir." ifadesini kullandı. Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi yönündeki tartışmaların “tehlikeli bir tırmanış girişimi” olduğunu vurgulayan Putin, “Eğer bu füzeler Rusya topraklarına atılırsa, yanıtımız son derece ciddi, hatta şok edici olur” uyarısında bulundu ve enerji piyasalarının istikrarını bozmanın “hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını” ifade etti.

"Zirveyi muhtemelen erteledi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirveyi iptal ettiğine dair açıklamasını değerlendiren Putin, "Hem görüşmenin kendisi, hem de görüşme yeri ABD tarafından teklif edilmişti" dedi. Putin, Trump'ın söz konusu zirveyi "muhtemelen" ertelediği yorumunda bulunarak, "Temaslarda bulunmak, savaşı devam ettirmekten daima daha iyidir. Bu nedenle her zaman diyaloğun devam etmesini destekledik ve şimdi de destekliyoruz" diye konuştu.