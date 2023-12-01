Yeni kanıtlar sunuldu

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada olay yeri uzmanı ve parmak izi inceleme uzmanı Polis Çavuşu Celal Erden, Polis Müfettiş Muavini Hasan Gökyay ve Arvento Araç Takip Sistemleri direktörü Mustafa Pit tanık olarak dinlendi.

Polis Çavuşu Celal Erden, saldırının gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan elde edilen parmak izleri ile ilgili raporu mahkeme heyetine sundu.

Erden, Falyalı’nın SL 001 plakalı aracından 4 farklı parmak izi tespit edildiğini belirtti.

Tanık, parmak izlerinden birinin Türkistan Gülce’ye ait olduğunu açıkladı.

Müfettiş Muavini Hasan Gökyay ise mahkemeye 8 Şubat 2022 tarihinde YDÜ Hastanesi’ne giderek, Falyalı’ya ait iç çamaşırı ve eşofman altını teslim aldığını belirterek, emare olarak teslim etti.

Arvento Araç Takip Sistemleri Distribütörü Mustafa Pit ise saldırıda kullanılmak amacıyla kiralanan ZSZ 211, ZPH 927 plakalı araçların ve buna ek olarak TMK 533 plakalı taksi ile ilgili teknik raporlarla ilgili mahkeme heyetine bilgi verdi.

İlgili araçların 8 Şubat 2022 tarihi dâhil olmak üzere sonrasına dair tahkikat memurunun isteği üzerine araç hareketlerinin belirtildiği detaylı raporlarda mahkeme heyetine sunuldu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma 4 Aralık 2023 saat 11.30’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.