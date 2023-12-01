Orası evi gibi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartmanı kendisine ait olduğunu söyleyip, çilingir çağırarak 2 dairenin anahtarını değiştiren Okay Öztürk, içeriden eşyaları çaldıktan sonra evleri kiraya verdi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, 5’i benzeri 24 sabıkası olduğu açıklandı. Ayrıca zanlının, kısa süre önce tahliye olduğu ve yine suç işlediği belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 2023 yılı Ekim ve Kasım aylarında, Kalliland bölgesinde bulunan Arken 17 isimli apartmanı, kendisinin gibi göstererek, anahtarcıya 3 ve 4 numaralı dairelerin anahtarlarını değiştirttiğini söyledi. Zanlının, 3 numaralı daire içerisinden buzluk, su sebili ve çamaşır makinesi çaldığını belirten polis, konu eşyaları satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini de bildirdi.

Polis, zanlının daireyi 150 Euro karşılığında bir şahsa kiraladığını da açıkladı. Zanlının, 4 numaralı daire içerisinden de bir adet televizyon, mikro dalga fırın ve merdiven çaldığını anlatan polis, o daireyi de 16 bin TL karşılığında 2 aylığına bir şahsa kiraladığını açıkladı.

Tam suç makinesi

Zanlının, 5’i benzeri 24 sabıkası olduğunu bildiren polis, son olarak 2019 yılında 4 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Polis, zanlının, kısa süre önce tahliye olduğunu ve yine suç işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 45 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.