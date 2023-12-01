Banka vurgununda 19 kişi aranıyor

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve çoğu üniversite öğrencisi olan Afrika kökenli şahısların organize hareket ederek, imza attığı 24 milyon liralık vurgunun boyutu gün geçtikçe büyüyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren bir bankanın Lefke’deki şubesinin sistemine girerek, yüklü miktardaki para çalan 5 kişinin ardından 3 kişi daha tutuklandı.

Son 2 günde zanlı sayısı 8’e yükselirken, 19 kişinin daha arandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ntombizodwa Portia Mcwabeni, Winston Batsirai Zemura ve Lesley Kundai Machakwa dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şubede görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 29 Eylül – 17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemine giren zanlıların bu yolla 24 milyon TL parayı çaldığını belirtti.

Polis, mesele kapsamında önceki gün tutuklanan 5 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Ntombizodwa Portia Mcwabeni, Winston Batsirai Zemura ve Lesley Kundai Machakwa’nın da suçla bağlantısının tespit edildiğini belirtti.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden polis, suçla bağlantılı 19 kişinin daha arandığını belirterek, 3 zanlı hakkında ilk etapta bir gün süreyle tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi değerlendirerek, bir günlük süreyi onayladı.

Bu arada dün mahkemeye çıkarılan 3 zanlı ile önceki gün tutuklanan 5 kişi bugün yeniden duruşmaya çıkarılacak.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 09:55