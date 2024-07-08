Çılgın görev tamamlandı

Bir yıldan uzun bir süre önce başlayan NASA'nın Mars görevinin bir parçası olan Mars simülasyonu tamamlandı. Gönüllü olan dört astronot 378 günün sonunda dışarı çıktılar. Bir yıldan uzun bir süre sonra, dört gönüllü Mars'ta olası yaşam üzerine olan NASA deneyini tamamladı. "Chapea" adı verilen program, iki kadın ve iki erkeğin 160 metrekarelik Mars simülasyon alanını 378 gün sonra, cumartesi günü terk etmelerinin ardından sona erdi. ABD uzay ajansı NASA'nın teknik lideri Julie Kramer, projenin "karmaşık sistemler hakkında önemli şeyler öğrenilmesini sağladığını ve Mars'a gidiş ve dönüş yolculuğunu çok daha güvenli hale getireceğini" söyledi. Kramer, 2025 ve 2027 yılları için benzer "Chapea" görevlerini duyurdu. NASA'nın deneyi bir yıldan fazla bir süre için tasarlandı: Dört kişi NASA arazisinde 378 gün yaşadı. Penceresiz "Mars Dune Alpha" bir 3D yazıcı yardımıyla oluşturuldu. Gönüllülerin buradan ayrılmasına izin verilmedi. Astronotlar ailelerinin yanına dönmeden önce kameralar önünde kısa bir konuşma yaptı.

Mars'a yaklaşıyoruz

Ross Brockwell Mars yolculuğuna bakarak "Bunları birlikte yaratabiliriz" dedi. "Merak duygumuzu ve kararlılığımızı barış ve refaha ulaşmak için kullanabilir ve Dünya'daki tüm insanların yararına bilgi ve neşeyi serbest bırakabiliriz."

Brockwell, NASA'nın deneyinin harika bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi. "Ve umuyorum ki gerçeğe, insanları Mars'ta görmeye bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

NASA'nın Houston, Teksas'ta gerçekleştirdiği bu deneyden elde edilen bulgular, uzun süreli uzay yolculuğu koşullarında bireylerin ruh sağlığını araştırdığı için psikoloji alanına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

