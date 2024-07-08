Şarkılar birlikte söylendi

Girne’nin en çok tercih edilen eğlence mekanlarından biri olan Letafet’te Soner Olgun rüzgarı esti.

Merit Park Hotel bünyesindeki Letafet’te geçtiğimiz cumartesi gecesi sahne alan Soner Olgun, unutulmaz anlar yaşattı.

Repertuarında yer verdiği sevilen şarkılar ve kendine özgü yorumu ile dinleyenlerine coşku dolu anlar yaşatarak büyük beğeni topladı.

Usta sanatçılarımızdan ; “Deniz Üstü Köpürür” , “Güneş Topla Benim İçin” , “Islak Islak “ gibi birçok kıymetli parçayı sevenleri ile hep bir ağızdan seslendirdi.

Soner Olgun'un sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu sıcak diyalog, geceye damgasını vurdu.

Sanatçı, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Letafet’te sahne almaktan her zaman büyük keyif aldığını ifade etti.

Bu arada ünlü sanatçının eşi, aynı zamanda vokali olan Özlem Olgun da şarkı söyledi.