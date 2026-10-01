202 kişi yaralandı

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve bazı şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa'da geçen hafta başlayan lise öğrencilerinin eylemleri dün de devam etti.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ve Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, eylemlere ilişkin başkent Paris'te basın toplantısı düzenledi.

Geffray, liselilerin taleplerine çözüm bulmaya yönelik bir "danışma" platformu açacaklarını dile getirerek, öğrencilerin bu platformda ayrıca endişelerini de ifade edebileceğini belirtti.

Eylemlerin başından bu yana 119 öğrenci ve eğitim personelinin yaralandığını aktaran Geffray, bu durumun Eğitim Bakanlığı için eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu kaydetti.

Geffray, eylemler sırasında son derece şiddet yanlısı grupların da yer aldığını savunarak, hayatlarını öğrencilerine adayan kamu personeline yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

