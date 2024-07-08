Kalitesiz beton kullanıldı

Türkiye’de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 219 kişinin hayatını kaybettiği, Atilla Eren Apartmanı soruşturması tamamlandı. 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede yer alan bilirkişi rapor binanın yıkılma nedenini de ortaya koydu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Hatay’ın Antakya ilçesi Aşağıekinci Mahallesi’nde yıkılan Atilla Eren Apartmanı ile ilgili 11 şüpheli A.C., A.K., A.İ., B.G., B.G., D.H.E., E.D., G.T., Hikmet Günsay, M.H., Ö.Ş. hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan hazırlanan iddianame, 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Yıkılan apartmanda 219 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan iddianamede, ölüm ve yaralanmalarla ilgili olay yeri tespit, keşif, inceleme ve delil temini için bilirkişilerin görevlendirildiği aktarıldı.

Beton dayanımı yetersiz

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; yıkılan apartmanın 2007 deprem yönetmeliğine tabi olduğu, “yapılan performans analizi sonucunda yapı projesinin can güvenliği performans seviyesini sağladığının görüldüğü” tespiti yer aldı. Beton kalitesinin düşük olduğuna, statiğine ve proje dışına çıkıldığına dikkat çekilen bilirkişi raporunda, özetle şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet savcısı İ.B.Ü. tarafından 23 Haziran2023 tarihinde alınmış olan 4 karottan birisi kırılmış olup 19,09 MPa değeri elde edilmiştir ki bu değer olması gereken beton kalitesinin neredeyse yarısına eşittir.

Kısaca, yapının mevcut hali incelendiğinde; yapının beton dayanımı yetersizdir. Yapıda müteahhit değişikliği sırasında yapılan imalatların gerekli kontrollerinin yapılmadığı görülmektedir.

Özellikle 7. ve 8. katlara ait imalatların gerekli kontroller yapılmadan imal edildiği ve burada yapılan karot dayanım sonuçları da bu kanıyı doğrulamaktadır.

Sahadan elde edilen bilgilerin çok kısıtlı olduğu düşünüldüğünde ve yapısal performans analiz sonuçları değerlendirildiğinde binanın imalatının olması gerektiği asgari kalitede bile yapılması halinde yapıda sadece kısıtlı hasarların meydana gelebileceği, bu nedenle de yıkıma sebep olan imalat kaynaklı yapısal kusurların (donatı detaylandırılması, bölgesel beton dayanımları v.b.) olacağı kanaatine varılmıştır.”

"En iyi teknoloji, en iyi malzeme" diyerek reklam yapmıştı

Öz Burak İnşaat, Hatay’da inşa ettiği konutları “En iyi teknolojiyi en iyi malzeme ile buluşturup yaşlanılacak konut yapıyoruz” reklamıyla pazarlamıştı. Hikmet Günsay’a ait şirketin yaptığı; Atilla Eren Apartmanı, Hikmet Günsay Apartmanı, Akademi City, Elçiler Apartmanı, Buket Apartmanı ve Alya Uçar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı, yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.

