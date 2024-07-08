Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs müzakere sürecinin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığını araştırmak üzere atadığı Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in 6 aylık görev süresi doldu.

Holguin, Kıbrıslı Türklere ve Rumlara hitaben bir açık mektup yayımladı.

Politis gazetesi Holguin’in mektubunu “Şimdi Farklı Düşünmeliyiz” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Holguin’in şu sözlerini öne çıkardı:

“Geçmişte gerçekleşmeyen beklentiler yaratan, büyük anlaşmazlıklar ve hayal kırıklıkları oluşturan çözümlerden uzaklaşmamız önemli. Tarih bize, olumlu değişikliklerin liderler neyin tehlikede olduğunu kabul edip vatandaşlarının ve toplumlarının uzun vadeli refahına odaklandığı zaman alındığını öğretti.”

Alithia: Tünelin ucu karanlık

Öte yandan Alithia Holguin’in Genel Sekreter’in Kişisel Temsilciliği görevine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in inisiyatifi üzerine getirildiğini ancak Holguin’in görev süresinin bitiminde müzakerelerin yeniden başlamaması bir yana Rum tarafının BM ile arasının bozulduğuna dikkat çekti.

Gazete haberi “Tünelin Ucu Karanlık… Maria Angela Holguin Cuellar’ın Misyonunun Bitiminde Kıbrıs Sorunu BM Genel Sekreteri’nin Şimdiye Kadarki En Kötü Raporunu Aldı” başlıklı manşete çekti.