Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi. Seçimin birinci turunda sandıktan aşırı sağ çıkmıştı. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı. Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi. Elabe anket şirketinin sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir. İpsos-Talan şirketlerinin sandık çıkış anketine göre, seçimi birinci bitiren Yeni Halk Cephesi'nin Mecliste 172 ila 192 milletvekili, ikinci tamamlayan Macron ittifakının 150 ila 170 milletvekili ve üçüncü gelen RN ve müttefiklerinin ise 132 ila 152 milletvekili olabilir. Seçimi dördüncü sırada tamamlayan Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ise Mecliste 57 ila 67 milletvekili çıkarabilir. Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Rekor seviyede artış yaşandı

Genel seçimlerin 2. turunda da katılım oranında rekor seviyede artış yaşandı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.00 itibarıyla 59,71 olan seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen seçimlere kıyasla 20 puan arttı ve "1981’den bu yana aynı saatte ve 2. turda kaydedilen en yüksek katılım oranı" olarak kayıtlara geçti. Aynı saatlerde ilk turda katılım oranı yüzde 59,39 olmuştu.

İlk turda aşırı sağ kazanmıştı

Fransa’da 30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler, üstü kapalı işbirliğine gitmişti. İlk turun ardından 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

