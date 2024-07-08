Aile fotoğrafında yer aldı

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nin ardından "Karabağ Deklarasyonu" imzalandı. TDT zirvesinin ardından, KKTC’nin gözlemci üye olarak katkılarına teşekkür edildi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “Tatar’ı Bişkek zirvesinde de görmek istiyoruz” dedi.

Karabağ Deklarasyonunda Deklarasyonda, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) TDT'ye gözlemci üye olarak katkıları ve Türk işbirliği kuruluşları arasında devam eden işbirliği takdir edildi. Zirvenin tarihi değerinin vurgulandığı deklarasyonda, stratejik ortaklıklarını daha da güçlendirmek, derinleştirmek ve TDT'nin ortak stratejisini şekillendirmek için Türk devletlerinin siyaset, ekonomi, ulaştırma, savunma sanayisi, insani, eğitim ve kültür alanlarındaki tüm potansiyelini ve fırsatlarını kullanmasının önemi yinelendi.

Bir sonraki zirve Bişkek'te

Kırgızistan'ın 24 Ekim'de Bişkek'te yapılacak 11. TDT Zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun teyit edildiği deklarasyonda, Kırgızistan tarafından "Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Konseyi" kurulması önerildi. Deklarasyonda, öte yandan Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na katılımı da memnuniyetle karşılandı.

Yılmaz: Tatar’ı bir sonraki zirvede de görmek istiyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir sonraki zirvede de görmek istediğini bu konuya destek verilmesini istedi.

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adadaki gerçekleri esas alan bir çözüme ulaşmasına yönelik çabaları sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "2022'deki Semerkant Zirvesi'nde KKTC'ye gözlemci statüsü verilmesi kararı, Kıbrıs Türklerine, Türk dünyasının dayanışma ruhunu göstermekle kalmamış, aynı zamanda KKTC'nin uluslararası sahada görünürlüğünü artırmasına da imkan sağlamıştır. Şuşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın İlham Aliyev'e de göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Tatar'ın bir sonraki Bişkek Zirvesi'ne de katılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda sizlerin desteğinizi bekliyoruz."

Yılmaz ve Fidan’a teşekkür etti

TDT Zirvesi için gittiği Azerbaycan'dan ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev’in davetiyle zirveye katılmaktan mutluluk duyduğunu, KKTC’yi temsil etmenin onurunu yaşadığını ifade etti. Tatar, kendisine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe de teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın desteğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin iki devlet siyasetine tam desteği olduğunu vurguladı. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyon politikası ile baskıları sürdürdüğünü, nefes almalarına bile müsade etmediklerini ifade eden Tatar, Rum Yönetimi Başkanı ve bazı AB yetkililerinin zirvede yer almalarını "ayrılıkçı Türkler" nitelemesiyle eleştirdiğini ifade ederek onları kınadı.

Kıbrıs’ta eşitlik temelinde bir anlaşmayı zorlayacaklarını, çünkü Kıbrıs’ta bir anlaşmanın iki devletin işbirliğiyle olabileceğine vurgu yapan Tatar, Rum tarafının yürüttüğü zihniyetle bugün buraya kadar gelindiğini kaydetti.

Türkiye dışında ilk kez bir uluslararası toplantıda KKTC olarak yer aldıklarını vurgulayan, TDT Genel Sekreterine de teşekkür eden Tatar, zirvede kendisi, Dışişleri Bakanı ve heyetiyle her etkinlikte devlet başkanı olarak yer almaktan duyduğu onuru dile getirdi.

