Ölümüne vurdular

Onur ULAĞ

Lefke'de bir inşaat şirketinde çalışan 15 kişi arasında meydana gelen kavgada 7 işçi ciddi bir şekilde yaralandı.

Lefke’den yola çıkan ve birbirlerini takip eden işçiler Serhatköy yakınlarında durup, demir sopalarla karşılıklı saldırıya geçtiler. Başları ve vücutlarının çeşitli yerlerinden darbe alan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis; iki grup arasında husumet olup, olmadığını araştırıyor. Polisin kavgaya karışan 11 kişi hakkında tutuklama emir aldığı öğrenilirken, olayda kullanılan demir sopaların bulunduğu, bazı yaralıların ifadesinin alındığı ve olayın çıkış nedeninin tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Takip Lefke’den başladı

Kavga olayı dün saat 18.30 sıralarında Serhatköy yakınlarında meydana geldi.

Aralarında Kürşat Avcıkaya (31), Rıdvan Avcıkaya (26), Metin Karadeniz (46) ve Erdal Avag (32) adlı işçilerin bulunduğu 15 kişilik grup arasında Lefke’de tartışma yaşandı.

Aynı şirkette çalışan 15 kişi, tartışmanın ardından Lefkoşa’ya doğru yola koyuldu. Araçlarla birbirlerini takip eden iş arkadaşları, Serhatköy’de durup kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada demir çubuklarla birbirlerine vuran işçilerden 7 kişi ciddi şekilde yaralandı.

Olayın ardından Kürşat Avcıkaya, Rıdvan Avcıkaya, Metin Karadeniz, Erdal Avag ve 3 yaralı ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Metin Karadeniz’in başına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralandığı belirtildi.

Kavgada hafif yaralanan 3 kişi de Güzelyurt Sağlık Merkezinde ayakta tedavi gördü.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 11 kişi hakkında tutuklama emir aldı.