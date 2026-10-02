Kriz aşılmadı

Fransa'da Öğrenci Birliği (UE) ve Lise Sendikası Birliği (USL), lise ve üniversite öğrencilerinin okulları için daha fazla finansal imkan ve personel talebiyle eylemlerini sürdüreceğini duyurdu.

Öğrenci Birliği ve Lise Sendikası Birliğinden yapılan ortak açıklamada, bu iki öğrenci kuruluşunun çağrısıyla, ülke genelinde dün 30'dan fazla üniversitede ve 640 lisede girişlerin engellenmesine yönelik eylemler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 2023'te emeklilik reformuna karşı yapılan eylemler kapsamında 7 üniversitede ve 200 lisede benzer eylemlerin düzenlendiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Söz konusu eylemlerin Paris, Rouen, Lille, Brest ve Toulon kentleri de dahil olmak üzere ülkenin her yerinde düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, yaklaşık 10 yıldır Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ve art arda gelen hükümetlerin halkın sosyal haklarına zarar veren ve ırkçı politikalarının eğitim ve yaşam koşullarını kötüleştirdiği savunuldu.

Açıklamada, bu politikaların lisans başvurularının yapıldığı "Parcoursup" ve yüksek lisans başvurularının yapıldığı "Mon Master" platformlarının kurulmasının, yabancı öğrenciler için okul kayıt ücretlerinin artması ve devletin eğitim kurumlarından çekilmesine neden olduğunun altı çizildi.

"Bu politikalarla Macron ve aşırı sağın amacı açık: ayrıştırmak, seçmek, ayrımcılık yapmak ve gençliği hizaya getirmek." ifadesine yer verilen açıklamada, "Parcoursup" ve "Mon Master" platformlarının kaldırılması ve liselere ve üniversitelere daha fazla finansal imkan ve personel verilmesi talepleriyle eylemlerin devam edeceği aktarıldı.

