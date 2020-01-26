Yardıma hazırız

Türkiye’nin Elazığ ilinde meydana gelen, birçok kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı deprem Kuzey Kıbrıs’ta da üzüntüye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj göndererek, Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şöyle dedi:

“Türkiye’de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye’ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum.”

Tatar: Türkiye’nin yanındayız

Başbakan Ersin Tatar da, depremden dolayı şahsı, hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Tatar'ın mesajı şöyle:

“Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye’ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah Türkiye’mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun.”

Özersay: Felaket yaşandı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk halkının acısını paylaştığını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diledi.

Atakan, Baybars, Oğuz üzüntüsünü dile getirdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere, çevre illerde meydana gelen depremde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek can kayıplarının artmaması temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, daha fazla kötü haber almama dileğinde bulundu.

Keder içerisindeyiz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ,yaslı ailelerine baş sağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Töre: Acıya ortağız

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de şunları belirtti:

“Kederde, üzüntüde ve sevinçte daima bir ve beraber olduğumuz Anavatan Türkiye'nin Elazığ ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremi büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

İzcan: Üzüntü duyduk

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan üzüntü duyduklarını belirtti.

İzcan yazılı açıklamasında, “Türkiye halklarının acılarını paylaşıyoruz” dedi.

Atalay: Derin üzüntüsü içerisindeyiz

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay da, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Atalay, yazılı açıklamasında, “Türkiye’de, meydana gelen şiddetli depremde, 10’larca insanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce insanın yaralandığını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Oda ve birlikler geçmiş olsun dileklerini iletti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Elazığ’da meydana gelen deprem dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ile Kars Büyük Oluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği de Elazığ’da yaşanan depremden dolayı üzüntülerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 13:27