Çok sayıda can kaybı var

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas'ta büyük hasara yol açtı. Olağanüstü hal ilan edilirken, uluslararası havaalanı kapatıldı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yardım teklifinde bulundu. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 188 kişi hayatını kaybetti, bin 520 kişi yaralandı. 200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı belirtiliyor.

Ülkede OHAL ilan edildi

Venezuela, peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremle sarsıldı. 40 saniye arayla meydana gelen iki depremin ardından ilk belirlemelere göre en az 188 kişi hayatını kaybetti, bin 520 kişi yaralandı. 200 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı belirtiliyor. Başkent Karakas'ta binaların yıkıldığı, çok sayıda yapının hasar gördüğü depremlerin ardından geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ülke genelinde olağanüstü hal ilan etti. Rodriguez, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre aynı bölgede meydana gelen depremlerin ardından en az 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı.

Başkentte büyük panik yaşandı

Sarsıntılar sırasında büyük panik yaşayan başkent sakinleri sokaklara döküldü. Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

Havaalanı kapatıldı, gaz kesildi

İlk deprem, kıyıdaki Moron kasabasının yaklaşık 21 kilometre batısında meydana geldi. Yaklaşık 40 saniye sonra ise yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. İkinci depremin ilk sarsıntının öncü depremi (foreshock) niteliğinde olduğu açıklandı. Tedbir amacıyla bazı binalarda doğal gaz akışı kesilirken, Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havaalanı altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde terminal binalarında ciddi yapısal hasar olduğu görüldü.

Trump'tan yardım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada depremlerin "çok büyük ölçekte" olduğunu ve "çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını" belirtti.

Trump, "ABD yardım etmeye hazır. Tüm kurumlara hızlı hareket etmeleri için talimat verdim. Yeni dostlarımızın yanında olacağız. İlk raporlar hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

Japonya da sallandı

Venezuela'daki depremlerin ardından Japonya'nın kuzeyinde de 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremde can kaybı ya da maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

Deprem, ülkenin ana karası ve en büyük adası olan Honshu'nun doğu kıyılarında meydana geldi. Japonya depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026, 09:42