Güçlü iş birliği

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temasları çerçevesinde, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği 20. Oturumu kapsamında Bakü’de bulunan Öztürkler’e görüşmede, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Görüşmede konuşan Öztürkler, Azerbaycan ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ortak tarih, dil ve kültürel yakınlıktan beslendiğini belirterek, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da anlam kazandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi ile Azerbaycan Milli Meclisi arasında oluşturulan dostluk gruplarının bugüne kadar gerçekleştirilen temaslar ve ortak çalışmalar sayesinde önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Öztürkler, bu iş birliğinin gelecekte daha somut ve başarılı projelere dönüşeceğine inandığını belirtti. Öztürkler, bu yaklaşımın diğer Türk devletleri için de güçlü bir örnek oluşturacağını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye yönelik güçlü desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Öztürkler, Aliyev’in KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması gerektiğine ilişkin açıklamalarının son derece değerli olduğunu söyledi.

Gafarova: KKTC ile kardeşlik ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da, kardeş KKTC'den gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Azerbaycan ile KKTC arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının önemine vurgu yapan Gafarova, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, kültür ve manevi değerler temelinde her geçen gün daha da geliştiğini belirtti.

Parlamentolar arasındaki iş birliğinin artırılmasının, halklar arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Gafarova, karşılıklı temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Milli Meclisi’nde gerçekleşen görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.