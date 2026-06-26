Taraf olmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan tartışmalara atıfta bulunup "Kayıkçı kavgasının tarafı olmayız." dedi. Erdoğan, inanç özgürlüğü konusunda da önemli mesajlar verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile İYİ Parti'den istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Partimize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor. Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerine göre siyasetin, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı olmadığını dile getirdi. Aksine toplumun siyasetin asli unsuru, sahibi, kurucu öznesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ister yerel düzeyde ister tüm ülke sathında siyaset felsefelerinin temelinde insan ve insana saygının bulunduğunu vurguladı.

Muhalefetin gerilimden beslendiğini ve gereksiz polemiklerden uzak durdurduklarını belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Bir taraftan şehirlerimizi abad etmek için çalışırken diğer taraftan siyasi rakiplerimiz ile gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Bizden kayıkçı kavgalarının parçası olmamızı bekleyen beyhude yere bekler. Biz yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz. Gerilimden, kamplaşmadan kaçınmamız insanımızın hak ve hukukunun çiğnenmesine kayıtsız kalacağımız anlamına asla gelmez.

