‘Yarışa hazırız’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yerel ve genel seçim hazırlıklarının ele alındığını belirtti. Başbakan Üstel, 7 belediye başkanının yeniden aday olacağını, Alsancak adaylarının ise İbrahim Erbildim olduğunu açıkladı. Toplantıda yerel ve genel seçim hazırlıklarının yanı sıra ülke gündeminin, örgüt çalışmalarının ve aday belirleme sürecinin değerlendirildiğini ifade eden Üstel, UBP'nin seçimlere hazır olduğunu söyledi.

UBP'nin seçimden seçime çalışan bir parti olmadığını dile getiren Üstel, her gün halkın yanında olan, üreten ve hizmet eden bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana ülkenin her bölgesine hastaneler, okullar, yollar ve sosyal konut projeleri kazandırdıklarını belirten Üstel, gençlere yönelik destekleri de hayata geçirdiklerini söyledi. Üstel, polemik yerine hizmet siyaseti yürüttüklerini ifade etti.

Yerel Yönetimler Reformu'nu hayata geçirerek belediyeleri daha güçlü, sürdürülebilir ve hizmet odaklı bir yapıya kavuşturduklarını belirten Üstel, bu reformu güçlü kadrolarla daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

7 başkanla yola devam

Üstel, bu kapsamda belediye başkan adaylarını açıklamaya başladıklarını ifade etti. Üstel, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Erenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Yeni aday İbrahim Erbildim

Üstel ayrıca, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayının İbrahim Erbildim olduğunu duyurarak, kendisine başarılar diledi.

Diğer belediye başkan adaylarının da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Üstel, hedeflerinin yalnızca seçim kazanmak olmadığını, hizmeti büyütmek, istikrarı sürdürmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu söyledi.

UBP varsa istikrar var

En büyük güçlerinin halk, en büyük motivasyonlarının ise hizmet anlayışı olduğunu ifade eden Üstel,

“Bu mücadelede en büyük gücümüz halkımız, en büyük motivasyonumuz ise hizmet sevdamızdır. Biz inanıyoruz. UBP çalışıyor, üretiyor. UBP varsa istikrar var. UBP varsa hizmet var.

Halkımızın güçlü desteğiyle hem yerel seçimlerden hem de genel seçimlerden başarıyla çıkacak, hizmet yolculuğumuzu aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.