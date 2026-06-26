Aynı filmin tekrarı

Alithia gazetesi; Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını talep ettiğini duyurdu.

Habere göre, Yunanistan’ın BM’deki Daimi Temsilci Vekili Yoannis Stamatekos, Kıbrıs sorununun tipik bir örneği teşkil ettiğini, BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarına saygı duyulması ve uyulmasının, konunun ele alınmasında üye devletler için pusulayı teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Stamatekos, BM Güvenlik Konseyi'nin, 541 ve 550 sayılı kararları aracılığıyla, tüm devletleri, “Güney Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına saygı göstermeye ve ayrılıkçı yasa dışı oluşumu tanımamaya” çağırdı.

Letimbiotis’in açıklaması

Bu arada Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa ilişkin ikinci beşli konferans konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi; Letimbiotis’in, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamalara yer verdi. Habere göre, Letimbiotis, yapılması planlanan ikinci beşli konferansın toplanması konusunda şu ana kadar herhangi bir bilgilendirmenin bulunmadığını, bununla birlikte kendilerinin BM Genel Sekreteri'nin ve Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisinin Temmuz ayı sonu veya Ağustos ayı başında yapılması düşünülen bir sonraki çoklu konferans için çalıştığını ifade etti.

Beşli konferansın sonuç verip vermeyeceği şeklindeki soru üzerine Letimbiotis, konferansın sadece yapılmasının değil, müzakerelerin yeniden başlaması için çıkış noktasını teşkil etmesinin önemini vurguladı.