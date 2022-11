COP 27 başladı

Yılın en önemli iklim konferansı COP27 başladı. Mısır hükümeti 190 ülkeden 40 bin katılımcının kaydedildiğini duyurdu. Krizlerle geçen bir yılın ardından zirvenin en önemli gündem maddeleri, yoksul ülkelerinin kayıp ve hasarlarının tazmini ve sera gazlarının benzeri görülmemiş şekilde azaltılması olacak. Bu yıl Mısır‘ın ev sahipliğinde düzenlenen düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) 27’nci Taraflar Konferansı (COP27), 6 Kasım itibariyle resmen başladı. İklim kriziyle mücadelede her yılın en önemli konferansı kabul edilen COP’ların 27’incisi için dünyanın her yerinden delegeler, liderler, aktivistler ve politika yapıcılar, 18 Kasım‘a kadar Şarm El-Şeyh’te düzenlenen oturumlarda UNFCC ve Paris İklim Anlaşması‘nın gereklerini yerine getirmek için tartışacak. COP27’ye yaklaşık 190 ülkeden 40 binin üzerinde katılımcının kaydedildiği açıklandı. Mısır, 120’den fazla dünya liderinin katılacağını ve birçoğunun bugün ve yarın gerçekleşecek üst düzey bir etkinlikte konuşacağını söyledi. Açılış konuşmasında BM İklim Değişikliği Genel Sekreteri Simon Stiell hükümetlerden COP27’deki üç kritik alana odaklanmalarını istedi:

1. Paris İklim Anlaşması’nın uygulanmasına ve müzakerelerin somut eylemlere dönüştürülmesine yönelik dönüşümsel bir geçiş.

2. İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için özellikle finansmanı hızlandırırken, azaltma, uyum, finansman ve kayıp ve hasar gibi kritik iş akışlarında ilerlemeyi pekiştirmek.

3. BM İklim Değişikliği süreci boyunca şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendirmek.

İklim kaosunun tarihi: Kayıtlara geçen en sıcak sekiz yılı yaşadık

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından her yıl BM İklim Zirvesi başında yayınlanan yıllık Küresel İklim Durumu raporu da açıklandı. Rapora göre,

• Son sekiz yıl, kayıtlara geçen en sıcak sekiz yıl olma yolunda ilerliyor. Bununla birlikte, aşırı sıcak dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller, bu yıl milyonlarca kişiyi etkiledi ve milyarlarca dolara mal oldu.

• Rapor aynı zamanda, deniz seviyesindeki yükselme oranının 1993’ten bu yana iki katına çıktığını ve Ocak 2020’den bu yana yaklaşık 10 milimetre yükselerek, bu yıl yeni bir rekor seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.

• Grönland buz tabakası 26 yıl üst üste kütle kaybetti ve Eylül ayında ilk kez buraya (kar yerine) yağmur yağdı.

• Okyanus sıcaklığı, değerlendirilen en son yıl olan 2021’de rekor seviyelerdeydi ve ısınma oranı özellikle son 20 yılda yüksekti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Küresel İklimin Son Durumu raporu, iklim kaosunun bir tarihidir” dedi.