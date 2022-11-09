Genç Park’ta büyük coşku

Gönyeli Belediyesinin “Biz Buradayız Genç Park’ta buluşuyoruz” sloganıyla düzenlediği etkinlikte, eğlence ve müzik gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, “Gönyeli’yi hizmet kalitesi en yüksek kenti yaptık ama durmak, dinlenmek yok. Dürüstlükle, adaletle çalışmaya devam edeceğiz. Biz Gönyeli’yiz… Alayköy’le tek yüreğiz! Yeni hayaller için yine birlikte kenetleneceğiz” ifadelerine yer verdi.