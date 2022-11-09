Kuzey Kıbrıs gözlemci

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’nin kurulmasına yönelik yapılan İşbirliği Anlaşması imza töreninde gözlemci olarak yer aldı.

Açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleşen imza törenine Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, diğer yetkililer ve Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerdeki banka birliklerinin başkanları katıldı.Törende yapılan konuşmalarda, Türkmenistan ve imza töreninde gözlemci olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da en kısa sürede tam üye olmalarının beklendiği ifade edildi.

Kuruluş Anlaşması’nın ardından, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin de gözlemci olarak katıldığı ilk Konsey toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Zakir Nuriyev seçildi.

Konsey üyelerine teşekkür eden Başkan Çakar, üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Törende ayrıca; bir sonraki toplantının Azerbaycan veya Özbekistan’da yapılmasına, muhabir ilişkilerinin geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri konularında çalışmaların detaylandırılmasına karar verildi.

Önal: Önemli bir işbirliği penceresi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tarihi bir törene katılmış olmaktan ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren 170’in üzerinde bankayı temsil eden Bankalar Birliklerinin oluşturduğu Konsey’in bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Önal, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalar için önemli bir işbirliği penceresinin açılacağını, uluslararası finansal sistemin parçası olabilmek için böylesi oluşumların faydasının büyük olduğunu vurguladı ve hayırlı olsun dileklerini ifade etti.