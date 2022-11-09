‘Gerekli uyarıları yapıldı’

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisinin bozulduğunu belirterek, "Biz ABD'ye gerekli uyarıları yaptık." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs ve Yunanistan konusunda ABD'nin terazisinin bozulduğunu belirterek, "Biz ABD'ye gerekli uyarıları yaptık. Son zamanlarda daha dengeli açıklamalar yapmaya başladılar. Ama bu yetmez. Bununla tatmin olmamız mümkün değil." dedi.

Ege konusunda Yunanistan'ın kara propagandasıyla ilgili Türkiye'nin cevaplarını hazırladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, bu cevapları NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD ve Schengen vizesi konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin soruya da bu konuda yaptıkları çabalarla ABD dahil bazı ülkelerin vize sürecini hızlandırmaya başladığı yanıtını verdi.

Yaklaşık 8 yıldır Dışişleri Bakanlığı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "8 senedir aynı şeyleri dönüp dolaşıp söylüyorsunuz. Aynı şeyleri söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "İlişkiler kötüyken eleştiriyorsunuz, şimdi ilişkiler normalleşti onu da eleştiriyorsunuz. Hangisinde haklısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

Demokles'in kılıcı gibi…

Bu arada Çavuşoğlu, kara para faaliyetlerine de değindi.

Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına yönelik soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, FATF kriterlerinin yerine getirilmesi için hazırlanan yasa önerilerinin TBMM'de destek gördüğünün altını çizdi.

Uygulamada da yükümlülüklerin yerine getirildiğini dile getiren Çavuşoğlu, "FATF içindeki görüşmelerde de Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylüyorlar ama ABD başta olmak üzere bazı ülkeler Demokles'in kılıcı gibi Türkiye'nin başında tutmak için bunu yapıyor. ABD'liler de buraya geldiler, onlar da bu konuda bizim Türkiye olarak gereğini yaptığımızı söylediler ama buna rağmen sözünde durmadılar." diye konuştu

Çavuşoğlu, Türkiye'de kara para aklandığına ilişkin iddiaların kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de kaç tane oligarkın parası var? 'Orada açıkta bir gemi var' diyorsunuz. ABD ve AB de bunu söylüyor. Biz diyoruz ki bize belge getirin. Yani yaptırımları delecek şekilde özellikle finans kısmında bize belge getirin. Bazı şirketlerle ilgili getiriyorlar onları da ilgili kurumlara iletiyoruz. Ama sizin (milletvekillerinin) söylediğiniz konularla ilgili herhangi bir belge, bilgi gelmedi." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, FATF sürecinin Türkiye'nin itibarıyla ilgili önemli bir konu olduğunu ifade etti.