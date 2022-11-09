Sanatseverleri bekliyor

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014–2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi, Lefkoşa’dan sonra Girne’de de sanatseverlerle buluştu.

Kültür Dairesinin, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde beş yıl boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde hayata geçirdiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın toplu sergisi, önceki akşam Girne Trafo Sanat Merkezi’nde açıldı.

Açıklamaya göre, serginin açılış konuşmalarını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu yaptı. Serginin küratörlüğünü İpek Denizli, koordinatörlüğünü ise Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale üstlendi.

Sergide, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların, resim ve seramik eserleri arasından yapılan geniş bir seçki yer alıyor.

Sergi, 17 Kasım Perşembe gününe kadar izlenebilecek.