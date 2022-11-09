Önemli destek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak için dün akşam yurda geldi.

Proje açılışlarına katılmak için ülkeye gelen Oktay, ayrıca Kıbrıs’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2 milyar 500 milyonluk ek yardım müjdesi verecek.

Elde edilen bilgilere göre; yardım paketinde özellikle devletten sosyal yardım alan vatandaşlar başta olmak üzere reel sektöre yönelik destek kalemleri yer alacak.

Başbakan Üstel, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Oktay’ın ülkeyi ziyaret edeceğini ve teşvik ile yardım gibi müjdeleri birlikte vereceklerini açıklarken, gözler bugün yapılacak ziyarete çevrildi.

Üstel’in açıklamasına göre; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan sorunların çözülmesi için Türkiye ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında protokol imzalanacak. Akaryakıt alımı ile ilgili de 5 yıllık Uluslararası anlaşma yapılacak.

Program açıklandı

Fuat Oktay, KKTC'deki programı kapsamında, bugün Güzelyurt'ta kadın üretici ve girişimcilerle bir araya gelecek ve Lefkoşa'daki Başbakanlık Veri Merkezi'nde, KKTC vatandaşlarının katılımıyla düzenlenecek toplu açılış ve tanıtım töreninde konuşma yapacak.

Açılışı yapılacak projeler arasında KKTC Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke ve Balalan - Yenierenköy yolu ile 90 kilometrelik köy yolu bulunuyor. Ayrıca Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım tanıtımı ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi'nin tanıtımı yapılacak.

Oktay'ın programı sırasında Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri, KKTC Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, KKTC Nirengi Ağı Projesi, KKTC Mesleki Eğitim Kursları Projesi, Türk Maarif Vakfı Projeleri tanıtımı gerçekleştirilecek ve çok sayıda hibe programı ile proje de açıklanacak.

Elektrikle ilgili önemli adımlar atılması bekleniyor

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin protokol dışında KKTC’ye bir milyar lirayı aşkın bir katkı yapacağını ifade etmişti. Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın önümüzdeki hafta ülkeyi ziyaret edeceğini, teşvik ve yardım gibi müjdeleri birlikte vereceklerini söylemişti.

Üstel, ülkede elektrikle ilgili yaşanan tüm sorunlara köklü çözüm getirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışma yapıldığını ve protokoller imzalanacağını açıklamıştı.

Üstel, akaryakıt alımı ile ilgili 5 yıllık Uluslararası anlaşma imzalanacağını, sayaç ihalesine çıkılacağını, Teknecik Santraline filtre takılacağını, santrallerin bakım ve onarımının da Türkiye tarafından yapılacağını kaydetmişti.

