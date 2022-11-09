Osmanlı’nın son dönemi gibi

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Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından açılan 4G/5G ihalesini kazanan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yetkilendirme belgesi törenle verildi.

10 ay sonra 4G hizmetlerinin başlamasının planlandığı açıklanan törende, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, servisin 4.5G ile başlayacağı müjdesini verdi.

BTHK’nın Metehan’daki yeni binasında düzenlenen törene, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve diğer yetkililer ile çalışanlar katıldı.

Arıklı: Gecikmiş bir teknoloji

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında “Gerçekten büyük bir emeğin mahsulü olan böyle bir günde hem ülkemize gecikmiş bir teknolojiyi getiriyoruz hem de maliyeye ciddi şekilde katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Osmanlı’ya matbaanın yaklaşık 250 yıl geç geldiğini ifade eden Arıklı, “Osmanlı teknolojiyi ıskaladığı için yıkılma sürecine girdi ve ciddi şekilde Batı'nın karşısında ezildi” şeklinde konuştu.

“Teknolojiye karşı enteresan şekilde karşı duruş var”

“Bizde de tıpkı Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi teknolojiye karşı enteresan şekilde karşı duruş var” diyen Arıklı, 3G’nin Türkiye’den aylar önce KKTC’ye geldiğine dikkat çekti. 3G’ye geçildiğinde dünyanın birçok ülkesi 3G ile tanışmamasına rağmen şu anda Afrika’nın birkaç tane ülkesiyle birlikte ülkede 3G’nin kullanılmaya devam ettiğini söyleyen Bakan Arıklı, “Bizden çok çok geride olan Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi şu anda 4G’yi de bıraktı, 5G’ye geçtiler” dedi.

5G için de 4 yıl bekleme gibi bir lükslerinin olmadığını kaydeden Bakan Arıklı, 2 buçuk 3 yıl içerisinde 5G’nin de ülkeye getirileceğine inanç belirterek, Turkcell’in bunu başarabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Ülkenin ciddi şekilde bu teknolojiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Arıklı, bunu ülkeye getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şan: Bilgi ve teknoloji çağındayız

Maliye Bakanı Alişan Şan da konuşmasında, çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu vurgulayarak, bilgiye ulaşmak ve teknolojiyi etkin kullanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Teknoloji ve bilgiye ulaşımı sadece haberleşmede değil hayatın tüm alanlarında etkin kullanmak gerektiğini ifade eden Şan, bakanlığının bünyesindeki dairelerde etkin teknolojinin kullanılması için büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

2014 yılında 4G’nin tasarlandığına ve çalışmaların başladığına işaret eden Bakan Şan, o günden bugüne yaklaşık 8 yıl geçtiğini söyledi. Şan, 4G’nin devreye girme süreciyle birlikte halkın bu teknoloji için 9 yıl beklemiş olacağını ifade etti.

“Haksız bir eleştiri…”

Bakanlığa ve ihale sürecine yönelik eleştirilere de değinen Şan, “Acele ettiğimiz söylendi. 9 yıl bu teknolojiyi beklettik ve bunun aceleye geldiğini söylüyorlar ve eleştiriliyoruz” dedi. Bunun haksız bir eleştiri olduğunu kaydeden Şan, halkın tüm kesimlerinin bu teknolojiyi kullanması ve daha rekabetçi koşullar olması adına diğer katılımcı firmanın da bu hizmeti kullanıcılarına verebilmesi için Başbakan’dan aldıkları direktifle Ulaştırma Bakanı ile birlikte adımlar atmayı tasarladıklarını söyledi.

Bürüncük: Yeni binada ilk etkinlik

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de, yeni binada yapılan ilk etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun süredir konunun gündeme geldiğini ifade eden Bürüncük, “Bitirmeden bir anlamı olmuyor çalışmanın dolayısıyla bugünün anlamı bir başka” dedi.

Küçüközdemir: Servis 4.5G ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de 4G/5G ile birlikte bugün müşterilerine sunamadıkları birçok yeni deneyimi ve servisi sunmaya başlayacaklarını kaydetti.

Bu konuda ilk operatör olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Küçüközdemir, 247 megahertz’lik bir frekans bandını ihalede aldıklarını, bu bantlarla birlikte birçok frekansları aynı anda kullanma şansları olacaklarını dile getirdi. Bu frekansları bir arada kullanarak, Kuzey Kıbrıs’ta sadece 4G değil 4.5G’yi de başlatma şansına sahip olacaklarını ifade eden Küçüközdemir, servisin 4.5G ile başlayacağı müjdesini verdi.

Konuşmaların ardından yetki belgesi KKTCELL Genel Müdürü Küçüközdemir’e takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 11:13