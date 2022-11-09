‘Korku filmi gibi’

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.30'da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'un gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları vardı.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Şu anda toplumun gözleri yarı kapalı yarı açık, bazen bir korku filmi izler gibi, bazen de utanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı izlediğini iddia eden Özdenefe, Tatar’ın kendi pozisyonuyla ilgili hiçbir endişe ya da mahcubiyet hissetmediğini söyledi.

İki toplumlu “Imagine” isimli projeyle ilgili gelişmelere işaret eden Özdenefe, barış kültürünü destekleyen, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı eğitim veren bu projenin, iki toplumlu ilişkiler yanında KKTC nüfusundaki değişim bakımından da çok önemli olduğunu ancak projenin iptali için harekete geçildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu: Proje askıya alındı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu konunun kendi gündemlerinde de olduğunu belirterek, ilgili projenin geçen yıl hem kendilerinin, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevde olduğu süreçte yine yürürlükte olduğunu ifade etti.

Imagine projesinin bir dernek aracılığıyla yürütüldüğünü de söyleyen Çavuşoğlu, projenin iptal edilmediğini askıya alındığını, gerekli adımlar atılırsa projenin yeniden hayata geçeceğini belirtti.

Şahiner: Lefke’de sorun çok

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Lefke Bölgesinin Sorunları” konulu güncel konuşmasında, içinden geçilen dönemde bölge sorunlarını dile getirecek fırsat bulamadıklarını belirterek, akaryakıt alımı konusundaki gelişmelere işaret etti. Şahiner, hibe olarak sunulan taşımacılık ödemelerinin bile borç hanesine yazıldığını ifade etti.

Lefke’deki üreticilerin maliyetlerini düşürmek için yapılan indirimin, yağmurlar başladıktan sonra açıklandığını kaydeden Şahiner, bunu “cambazlık” olarak tanımladı. Şahiner, gerçekten yardım etmek isteniyorsa yardımın geçmiş ayların faturaları için işletilmesi gerektiğini kaydetti.

Narenciye kesim ekiplerinin zamanında gelememesi nedeniyle geçmiş yıllarda ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Şahiner, bu yıl benzeri bir sorun yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istedi.

CMC maden atıklarının sadece bölgenin sorunu olmadığını, bölgede çıkan ürünün tüm ülkede tüketildiğini kaydeden Şahiner, maliyetine bakılmaksızın bu kirliliği ortadan kaldıracak bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Şahiner, toplu taşıma konusundaki sıkıntılara da işaret ederek, yatırımcıları Lefke’ye yönlendirmenin önemine değindi.

Akpınar: Aslolan çocuklarımızın geleceğidir

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Geleceği Hakkında Bakanlarımıza Sorular” konulu güncel konuşma yaptı.

İçinde bulunulan salonda oy birliğiyle bağımsızlık bildirisi yayımlandığını anımsatan Akpınar, KKTC’de doğmuş, büyümüş ve başka bir yerde bulunmayı düşünmeyen biri olarak bakanlara sorular yöneltmek istediğini söyledi.

“Aslolan çocuklarımızın geleceğidir” diyen Akpınar, ülkedeki en büyük politika eksikliğinin KKTC’nin gelmiş geçmiş hükümetlerinin kendi ülkesinin çocuklarını ülke politikasının merkezi yapmamış olması olduğunu ifade etti.

Şahali: Hoyrat bir tavır içindesiniz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ise “Yasaların Yası” konulu güncel konuşma yaptı.

Son iki yıldır yasalara uymamanın seçenek olduğunu ve bunun sıradanlaştığını ifade eden Şahali, Anayasa’daki “laiklik” maddesine işaret ederek, ülkede laik olmayan tutumlar sergileyen bir bürokratın mesai saatleri içinde dini eğitimi normalleştiren beyanlar vermesini ve görevine devam etmesini ve eleştirdi.

Hükümeti yarattığı ve üstesinden gelemediği tüm sorunlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni mazeret göstermekle suçlayan Şahali, “Tüm sorunları çözmesi gereken olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterecekseniz, size ne hacet?” diye sordu.

Arıklı: Anayasayı sizler de çiğnediniz

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yanıt vermek için kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şahali’nin kendi dünyasından olaylara baktığını söyledi.

Şahali’nin hükümetin yasaları çiğnediği yönündeki suçlamasına Arıklı, “Bu ülkede sadece yasaların değil Anayasa’nın da yası var. Sadece yasalar değil Anayasa da çiğneniyor. Bunu sadece biz değil, sizler de çiğnediniz” yanıtını verdi.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin 1996 yılında yapılabileceğini ancak Kıb-Tek’in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in buna karşı çıktığını anlatan Arıklı, CTP’yi istemediği şeyleri kılıfına uydurmakla suçladı.

Uluçay: Ekonominin önü açılmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Sadece KKTC’de değil dünyanın önemli bir kısmında ekonomik sıkıntılar yaşandığını anlatan Uluçay, ortaya bir vizyon konulması ve ülke ekonomisinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Çarşının yaşadığı sıkıntılar, fiyatlardaki dengesizlik ve enflasyon karşısında hane halkının yaşadığı sıkıntılara değinen Uluçay, ülkede enflasyon yüzde 120 iken bunun Türkiye’de yüzde 85 olduğunu belirtti.

Türkiye’de 5 bin 500 TL olan asgari ücretin 8 bin TL’ye çıkarılmasının konuşulduğunu söyleyen Uluçay, bunun TL kullanan KKTC’de daha büyük sorunlara neden olacağının göstergesi olarak değerlendirdi ve ülkedeki açlık sınırının 2 bin TL altında kalan asgari ücretin artırılmasını istedi.

Güncel konuşmaların ardından oturum sona erdi. Gelecek oturum, 14 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 11:31