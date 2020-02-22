Egemenlik tek  taraflı olmaz

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yoğun köy ziyaretlerinin ardından, bölgesel toplantılarda yurttaşlarla buluşmalarına devam ediyor.

Akıncı bu çerçevede ilk toplantısını önceki akşam Alayköy’de yaptı. Akıncı buradaki konuşmasında görev yaptıkları döneme ilişkin açıklamalarda bulunarak, 5 Şubat gecesi açıkladığı “Güven ve Kararlılık Belgesi”, önümüzdeki dönem vizyonu ve neden aday olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon dışında konuşulacak ve uluslararası toplumun kabul edebileceği başka bir seçeneğin olmadığını belirtti.

Akıncı, bunun dışındaki tek seçeneğin statükonun devam etmesi olduğunu belirterek, bunun Kıbrıs’ta sadece Rumların egemenliğinde tanınan bir devletin olması, buna karşın Kıbrıs Türk halkının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına geldiğini belirtti ve “Bunlara razı olmadığım için yeniden adayım” dedi.

Yıllardır oluşmuş parametreler çerçevesinde bu çözümün adının iki kesimli iki kurucu devletli siyasi eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek federal bir yapı olduğunu belirten Akıncı, “Bu seçim benim geleceğimle ilgili değil, çocukların, gençlerin geleceği, Kıbrıs’ın bir bütün olarak nereye gideceği ile ilgilidir. Ya Rum tarafı ile anlaşarak eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir sonuca ulaşacağız, ya da bölünme kalıcı hale gelecektir” diye konuştu.

Seçimlerin ardından siyasi partiler, dernekler, örgütler ve yerel yönetimlerle hep beraber daha katılımcı bir sürecin başlatılmasının önemine vurgu yapan Akıncı, “Kıbrıs konusu, iç konular dahil her alanda, toplumsal bir uyanış ve katılım süreci içinde olmalıyız. Toplum olarak bunu yapabiliriz, unutulmasın ki böylesi örgütlü ve canlı bir toplum her sorunu aşar” dedi.

Halk en doğru cevabı verecektir

Maraş konusunda geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen toplantıya bir tek Kıbrıs Türk halkının seçtiği Cumhurbaşkanı’nın davet edilmediğini belirten Akıncı, “Bu konu ele alınırken seçim malzemesi yapılmamalı. Seçime 2 ay kala gündeme getirilecek ve yapılan toplantıya bir tek Cumhurbaşkanı çağrılmayacak. Bunun seçimlere yönelik olduğu çok açık ancak bilinsin ki çok ciddi bir yanlış içindeler. Halk bu gibi olaylara her zaman tepki koydu, güçlü tepkisini demokrasi ve hukuk çerçevesinde göstermeyi başardı, günü geldiğinde yine gösterecektir. Beyni ve vicdanı ile hareket eden halkımız, yine en doğru cevabı verecektir” dedi.

Türkiye, iradeye saygı göstermeli…

Mustafa Akıncı, Türkiye ile her zaman kardeş, dost ilişkisi istediklerini, bu devletin kendi ayakları üzerinde durarak rüştünü ispat etmesi için yardımcı olması gerektiğine inandıklarını belirterek, büyük önem verdikleri diyaloğu hiçbir zaman kesmediklerini, ancak her söyleneni de doğru kabul edip yapma anlayışında olmadıklarını vurguladı.

Kıbrıslı Türk liderin inisiyatif alması gereken zamanlar da olduğunu ve bu zamanlarda inisiyatif aldıklarını, bunun olmamasının yaratacağı tehlikeleri de görebilecek tecrübeye sahip olduklarını belirten Akıncı, bu yönde uğraş verirken, tıpkı kendilerinin gösterdiği saygı gibi, Kıbrıs Türk halkının iradesine de saygı beklediklerini kaydetti.

Kaymaklılardan Akıncı’ya ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Ali Zeybekoğlu ile Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Akıncı’yı ziyaret etti.

Ali Zeybekoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yürütülen çalışmalarla, bazı yanlışlıklarla belirsizliklerin ortadan kaldırılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, bu çalışmaların sürdürülmesi yönündeki isteklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, şehitler ve kayıplarla ilgili konuların insani konular olduğunu, siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şehit ve kayıp ailelerinin huzura kavuşturulmasının devletin görevi olduğunu söyledi.