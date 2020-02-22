2025’te 20 bin  araç üretilecek

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel’in ilk modeli B9 tanıtıldı.

Girne Elexus Hotel Kongre Merkezi’nde önceki akşam düzenlenen tanıtım organizasyonuna, siyaset ve iş dünyasından isimler, sivil toplumdan temsilciler, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Gecede, Günsel’in ikinci modeli J9’un tanıtım maketi de gösterildi.

Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Ana Muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tanıtımda konuşma yaptı. Günsel seri üretimin 2021’de başlayacağını, 2025 hedefinin 20 bin araç üretimi olduğunu söyledi.

Konuşmacılar, bir hayalin gerçekleştiğine tanıklık etmek ve bir gururu paylaşmak için bir araya geldikleri söyleyerek, bu hayalini gerçekleştirmek için adım atan Suat Günsel’i ve üretimde emeği geçenleri kutladı.

Gecede; Başbakan Ersin Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların arından Günsel’in ilk modeli olan, KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgelemek üzere sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen B9 tanıtıldı.

