Cepteki para 2 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iş arkadaşı olan Ukrayna uyruklu 32 yaşındaki kadına, tarla içerisinde tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen Baki Yılmaz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Genç kadının bağırmasıyla çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilen zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, olayın 9 Şubat 2020 tarihinde yaşandığını anımsatarak, zanlı Baki Yılmaz’ın, iş arkadaşı olan F.S. isimli kadını, yaya olarak evine bıraktığı esnada, boş bir tarla içerisinde, dudaklarından öpmeye çalıştığını, direnmesi üzerine, darp edip yere düşürdükten sonra ırzına geçmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinlerinin müdahale ettiğini belirten Toroslu, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Parası özgür kalmasına yetmedi

Mahkemede söz alan zanlı, “Kefalet için sadece 2 bin TL nakit param var” şeklinde konuştu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, meselenin ciddiyetine de vurgu yaparak, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Kefaleti ödeyemeyen zanlı, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.