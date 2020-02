Çiğdem AYDIN

Sevgililer Günü tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da kutlanıyor. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu milletvekilleri, bu geceye özel yemek planladıklarını, otel, restoran veya evde güzel vakit geçireceklerini söylerken, hediye konusunda sır veren olmadı.

Bazı vekiller “hediyenin ne olacağı sürpriz olsun” diyerek, ne kadar harcayacağını söylemedi.

İşte görüşler:

Salahi Şahiner (CTP Milletvekili)

“ Yoğun çalışmalarımız nedeniyle 14 Şubat’ta hem çalışacağız hem de akşam sevgilimizle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben bu tarz günlerde hediye alışverişini pek sevmiyorum. Hediyelere karşı değilim ama bu tür günlerde kapitalizm fazlaca hissediliyor, o nedenle bu tür günlere pek özenmiyorum.”

Aytaç Çaluda (UBP Milletvekili)

“Sevgililer Günü için özel bir bütçe ayırmadım. Eşimle birlikte yemeğe gideceğiz. Bir restoran veya bir otel tercih edebiliriz, henüz bir plan yapmadım. Bütçe ayırmadım derken hediye almayacağım anlamında değil. Ufak bir şeyler alacağız, günün anlam ve önemine göre.”

Fikri Ataoğlu (DP Genel Başkanı)

“Sevgililer Günü’nde ailemle birlikte olacağım. En güzel hediye zaten onlarla beraber olmaktır. Sağlığımız yerinde olsun gerisi geliyor zaten. Önemli olan o sevgiyi bir gün değil her gün yaşatmaktır. O güne özel bir program yapmadım henüz ama bir sürpriz olabilir.”

Hasan Büyükoğlu (HP Milletvekili )

“ Sevgililer Günü için özel bir program yapmadık. Eşimle geçen yıl da arkadaşlarla birlikte kutlamıştık. Bu yıl da hafta sonu bir otelde yer ayırttık. Hem hava değişikliği hem de kutlama olsun şeklinde düşündük. Benim için en güzel hediye sevdiğim ile birlikte olmaktır.”

Yasemin Öztürk (UBP Milletvekili)

“Bizim bir programımız yok. Kız kardeşimin çocuğu doğum yaptı, oraya gideceğiz. Özel bir program yapmadık, genelde de yapmıyoruz. Seven insan için her gün sevgililer günüdür. Eşime hediye almadım almasını da istemem. Daha önce anlaştık eşimle zaten evlilik yıldönümü dışında kutlama yapmıyoruz pek. Sevgililer Günü ekonomiye canlılık getiriyor benim bakış açım budur.”

Özdemir Berova (UBP Milletvekili)

“Eşimle birlikte evimizde her zamanki gibi mütevazı bir şekilde yemek yiyeceğiz. Eşimin de benim de yoğun bir çalışma programımız var. Hiç kısmet olmadı öyle dışarılara gidelim özel bir gün diye program yapalım. O nedenle en azından yoğunluktan birkaç saat kaçış olur diye akşam yemeğinde birlikteyiz. Hediye konusuna gelince en güzel hediye bir arada olmak diyebilirim.”

Cemal Özyiğit (TDP Genel Başkanı )

“Bizim böyle kutlamamız yoktur. Klasik olarak zaten evimizde yemek yiyeceğiz. Özel program yok. Özel bir bütçe de ayırmadım zaten. Genelde bu tür günleri kutlamayız ,yani özel bir şey yapmayız. Ama tabi ki bir çiçek alacağım.”

Biray Hamzaoğlulları (CTP Milletvekili)

“Gündüz ikimizin de işi var zaten. Akşama ancak bir araya gelebileceğiz. Henüz hediye almadım önce bir yemeğe gidelim hediyeyi de tabi ki alacağım. O iş biraz son dakikaya kalacak ama gece beraberiz; bir restoran ya da evde yemek yiyeceğiz o kadar.”

Gülşah Sanver Manavoğlu (HP Milletvekili)

“Benim de eşimin de hayatta en çok sevdiği varlıkla sevgililer günümüzü kutlayacağız. Tabi ki oğlumuzdan bahsediyorum. Özellikle son zamanlarda oğlumuzu biraz yalnız bıraktık. Bu özel günde de tek planımız onunla birlikte olmak. Evimizde ailece yemek yiyeceğiz. Birlikte film izleyeceğiz. Oğlum ne isterse onu yapacağız ve en güzel sevgililer gününü geçirmiş olacağımızı düşünüyorum. Başka hiçbir planımız yok.”

Resmiye Eroğlu Canaltay (UBP Milletvekili)

“Ben hiç Sevgililer Günü kutlamam. O güne özel bir şeyler yapmayacağız. Eşimle çocuklarla torunlarla ne kadar vakit geçirebilirsem o kadar güzel bir sevgi günü olur benim için. O tür günlere inanan veya özenen biri değilim. Önemli olan ailemin sağlıklı huzurlu bir şekilde bir arada olmasıdır. Her zaman ki gibi oturup yemeğimizi ailece yiyeceğiz.”