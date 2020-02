Ayşegül Zaim: Aşktan öte bir şey yok

Ömer KADİROĞLU

Sevgililer gününün aslında pek bir anlamı yok, zira aşk uzun zamana yayılan bir duygu, bir süreç, deneyim, öyle bir güne sığdırılacak kadar küçük basit değil ki. Dünyanın haline baktığımda, açlık, yoksulluk, işsizlik, hastalıklar, virüsler ölümler; inanın kutlama yapmak bile zul geliyor.

Kapitalizm sizi öyle bir duruma sokuyor ki bir şeyler yapmak zorundaymışsınız gibi bir algı yaratılıyor. Özellikle erkeklere korkunç bir hediye baskısı. O güne özel fahiş fiyatlar ve kadınların sosyal medyadan da birbirini çatlatırcasına hediye paylaşımları diğer bir kadını üzüntüye sokuyor. Sevgilisi olmayan mutsuz, olan yoksul sevgili çaresiz)… Sevgilim bana sevgisini her güne yaysın, cümleleriyle değil, bana duyduğu saygı ve sevgiyi hareketleriyle göstersin.

Aşk yaradanın yarattığına bahşettiği en muhteşem hediye… Kalbinin çarpması, dizlerinin bağının çözülmesi ve gözlerinin parlaması... Bu hayatta aşktan öte bir duygu var mı ki?

Derya Alp: 14 Şubat sevginin taçlandırıldığı bir gün

“Sevgililer gününün benim için önemi ilk olarak yıllar önce aziz Valentines’in iki sevgiliyi nikâhlamak için bulunduğu girişim nedeniyle öldürülmesini aklıma getiriyor.

Sevgi sadece sevgiliyi yani karşı cinsi sevmek değildir. Aslında sevgi doğayı, insanı, yaşamı sevmek demektir.

Sevgililer günü de bu sevginin taçlandırıldığı bir gün olmalıdır. Bu özel günde sevgiliden hediyeden önce sevgi, saygı ve hoşgörü beklenmelidir.

Aşk çok yüce ve özel bir duygudur. Aşk sevmek demektir. Sevmek de sadece karşı cinse değil herkese her şeye karşı olmalıdır.”

Fatma Sabri: Kırmızı bir gül yeterli

14 Şubat tüm dünyada aşıkların günüdür. Sevgi ve saygıyla başlayan bir kıvılcımdır.

Ancak sevenler, aşık olanlar sadece 14 Şubat’ta değil aşkını ve sevgisini her gün gösterebilmelidir.

Hediye konusuna gelince. Bu güne özel bir kırmızı gül yeterlidir.

Bence ‘AŞK’ kapını açıp eve girdiğinde huzur ve tüm aileni bir arada görmektir.



Funda Karadurak: Aşk cesareti gerektirir

“Aşk hep iki kişi arasında yaşanılan bir oyun gibidir... O oyundan, savaştan galip gelmektir önemli olan... Ama aşk savaşmak değil sevmektir... Kaybetmekten korkmadan onu özgür bırakacak kadar çok sevmektir... Aşk, gözleri görmeyen birine, kendisinin güzelliğini göstermektir.

Bir gün kendisini yalnız gördüğünde umudunu kesmemesidir. Aşk, sevmektir. En önemlisi de yeri geldiği zaman vazgeçmektir!

Eğer gördüğü sevgi, aşk kendisine fazla geliyor ve zarar veriyorsa arkana bile bakmadan onurlu şekilde gitmektir aşk...

Ama gerçek aşk var ise asla vazgeçmemektir, ne olursa olsun, ucunda uçurum dahi olsa yola devam etmektir. Gerçeklerle acılar içinde yaşamaktır. Aşk, güçlü kalmaktır. Aşk, cesur olabilmektir. Aşk işte o zaman aşk, aşk olur.

Özlem Sultan: Aşk benim için her şey

“Sevgililer bir birlerine olan sevgi ve aşklarını bir gün değil her gün yaşamalıdır. Sevgililer günü de bunun taçlandırıldığı gün olmalıdır bence. Sevgililer birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörülü olmalıdır. Sevgililer gününde hediye beklenmemelidir çünkü bence sevgi bu şekilde değildir. Sevgi insanların bir birine karşı gösterdikleri saygı ve hoşgörüdür. Aşk benim için her şeydir. İnsanların bir birine duyduğu sevgi, hayvanlara karşı duyulan sevgi, çocuklarımıza karşı duyduğumuz sevginin genel adı aşktır. Aşk çok kapsamlı bir sözcüktür.”

Cemal Macila: Sevgi her gün yaşanmalı

“Sevgililer gününün benim için önemi esnaf olduğum için öncelikle iş olarak bakıyorum. Sevgi bir gün değil her gün yaşatılmalıdır. Sevgililer gününde de sevgi tazelenmelidir. Özel bir yemek ve küçük hediyelerle bugün taçlandırılmalıdır. Sevgi bir gün alınacak hediye veya çıkılacak yemekle değil her gün saygı, düzen ve huzur içinde geçirilecek günlerle gösterilmelidir. Sevgililer günü gibi özel bir günde değil insanlar her zaman eşlerinden sevgi, saygı ve anlayış beklemelidir. Aşk bence insanın içindeki sevgi, mutluluk, huzur ve düzendir.”