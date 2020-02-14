Eğlence yarım kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, Gazimağusa’da bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi verildiğine dair ihbar aldı.

Polis, ihbar üzerine harekete geçerek yabancı uyruklu öğrencilerin kaldığı adrese gitti.

Daha kapının önündeyken yoğun hintkeneviri kokusu alan polis, içeri girmek için kapıyı çaldı.

Ancak “Polis, kapıyı açın” uyarısını duyan içeridekiler koşuşturmaya başlayınca ekipler zorla içeri girdi. Kapıyı kırıp eve giren polisler 15 gram hintkeneviri ele geçirirken, Nijerya uyruklu Emanuel Raphael, Koshuckwu Obi, Nndanon Sam Okoro ve Aderinboye Adekanye gözaltına alındı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis kapının önünde kokuyu aldı

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, 12 Şubat 2020 tarihinde, zanlı Emanuel Raphael’in ikametgâhında uyuşturucu olduğuna ve çok sayıda kişinin girip çıktığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese girildiğini, daire önünde yoğun hintkeneviri kokusu alındığını ve kapının çalarak, kendilerini polis olarak tanıtmaları üzerine içeride koşuşturma sesleri duyduklarını söyledi.

Polis, kapıyı kırarak içeri girdiklerini, evde yapılan aramada Emanuel Raphael’in odasında, komodin içerisinde 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulduklarını belirtti. Selvili, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların, bir gün polis nezaretinde kalmasına emir verdi.