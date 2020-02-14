Herkes kayıt altına girecek

Çiğdem AYDIN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, haziran ayında elektronik fatura uygulamasına geçileceğini belirterek “Bu uygulamanın başlamasından sonra ülkenin kayıt dışılığı ile ilgili herhangi bir şey söylenemeyecek. Kimseye bir imtiyaz veya kıyak geçilmeyecek” dedi.

Kredi kartı ile yapılan alış-verişlerde harcanan paranın yüzde 1’inin iadesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Amcaoğlu “Üç ay boyunca kullanılan kredi kartları veya banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde toplam alışverişin yüzde 1’ini vatandaşa iade ediyoruz. Yaklaşık 1 milyonluk bir meblağı bankalara yatırıyoruz” dedi ve uygulamanın bu ay içinde başlayacağını ifade etti.

Amcaoğlu, Diyalog’un sorularını yanıtladı:

Soru: Vergi toplama konusunda ne durumdayız. Kaç bin kişi vergi ödemiyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı?

Amcaoğlu: Bu ülkede hala daha el yordamıyla, eski usullerle kayıt dışılığı kayıt altına almakla ilgili herhangi bir şey söyleyen biri olursa bende dahil kimse inanmaz. Özellikle vergideki otomasyonun ikinci aşamasına geçtiğimizi söyleyebilirim.

Araç otomasyonu başladı, Nisan’da gümrük otomasyonuna geçildikten sonra haziran ayının sonundan itibaren bu ülkenin kayıt dışılığı ile ilgili herhangi bir şey söylenemeyeceğini rahatlıkla ifade edebilirim.

Bu ülkenin ticari hayatının yüzde 90’nın üzerindeki kısmı ithalat ile gerçekleşiyor.

Bizim gümrük kapılarımız belli ve bu kapılardan girişler otomasyon sistemi ile kayıt altına alınacak.

Vergi Dairesi’nde çalışan Gelir ve Vergi Müfettişleri, bundan sonra bilgiye ve belgeye çok daha rahat ulaşacak.

Gümrük otomasyonu sağlanıncaya kadar, elektronik faturaya geçiş haziran ayı sonunda başlayacak. Elektronik faturaya geçildikten sonra, fason faturacılık veya yalan anlamda faturacılığın da önüne geçilmiş olunacak.

Beyan edilenle, gerçekte cereyan eden ticari hayattaki rakamlar kayıt altına girecek. Vergi Dairesi’nde her zaman servet inceleme konusunda yetkiler vardır. Herhangi bir kişi, kurum veya işletmenin kayıt dışılığına dair bilgi toplama bölümünün bize ilettiği şüpheye binaen her türlü bilgiye ulaşma hakkına sahibiz. Biz de gerekli takipleri araştırıyoruz. Böylece 420 milyon tahmin edilen mahalli kaynakları 565 milyona ulaştırdık.

Biz vergilerini ödemeyenlerin peşine düşüyoruz. Devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin peşindeyiz.

‘Kamu alacaklarının tahsili usulü yetkilerimizi kullanarak ihbarname göndereceksiniz’ dedik ve yaptık. Devamında mal beyanına bakacağız ve gerekirse tahsilat kapsamında da gerekeni yapacağız. Buna yasal hakkımız var. Kimseye bir imtiyaz veya kıyak geçilmeyecek.

Soru: Güneyde bir ekmek alsanız bile fiş veriyorlar! Kuzeyde neden vermiyorlar! Gelir kaybımız ne kadardır?

Amcaoğlu: 2018 yılındaki mahalli gelirler tahmini 4 buçuk milyar idi. 2019 yılında da tahmin edilen 5 milyar 600 milyon TL idi. Ancak bir tahmin edilenden daha çok gelir elde ettik. 2019’da 6 milyarı geçtik. Bu yılda tahminiz 7 milyarı bulacağız. Kısa sürede elde edilen bu rakamlar çok önemlidir. Tüm satışlarda fiş verilmesi zorunludur. Ekmek gibi temel gıdalarda KDV sıfırdır keşke en büyük derdimiz ekmek fişi olsa.

Kredi kartı ile alışveriş konusuna gelince, daha önce kartla alım yapıldığı zaman iade konusu vardı gündemde. İlk kez gerçekleştirmek için bu ay gerekli talimatı verdik.

Üç ay boyunca kullanılan kredi kartları veya banka kartlarıyla yapılan alışverişlerde toplam alışverişin yüzde 1’ini vatandaşa iade ediyoruz. Yaklaşık 1 milyonluk bir meblağı bankalara yatırıyoruz. Bu ay başlıyoruz. Bankanızdaki kredi kartınıza da ilgili banka yatıracak. Maliye Bakanlığı da ilgili bankaya ödeme yapacak. Buradaki amaç ülkedeki alışverişleri kayıt altına almaktır. Poss cihazlarından yapılan harcamaları kayıt altında tutmaktır. Tamamen kredi kartı veya banka kartı kullanarak alışveriş yapıyorsanız biz size 3 ayda bir toplam miktarın yüzde 1’ini geri veriyoruz.