Corona’dan kaçtı

Geçen Ekim ayında kaybolduğu bildirilen bir kişinin üç ay boyunca kimliğini kaybeden bir kişinin kimliğiyle Chicago'daki havalimanında yaşadığı ortaya çıktı.

Havalimanında diğer yolculardan yemek alarak hayatta kalan adamın Coronavirüs korkusuyla uçağa binmekten vazgeçtiği ve havalimanına saklandığı ortaya çıktı.

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Aditya Singh, 19 Ekim'de Kaliforniya uçağına binmek üzere Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na gitti ancak son anda yolculuktan vazgeçti.

26 Ekim'de kayıp ilanı verilen adamın üç ay boyunca kaçak bir şekilde havaalanında yaşadığı, kimliğini kaybeden bir kişinin kimliğini gösterince ortaya çıktı. Yolculuktan 'Coronavirüs korkusu nedeniyle' vazgeçtiğini belirtirken Singh, gözaltına alındı.

Diğer yolculardan yemek aldı

Konaklama sektöründe yüksek lisans yaptığı ancak işsiz olduğu anlaşılan Singh, diğer yolculardan aldığı yemeklerle bu zamana kadar hayatta kaldığını ifade etti.

Pazar günü gerçekleştirilen duruşmada yargıç, kefalet bedelini bin dolar olarak belirledi ve Singh'in aynı havalimanına gitmesini yasakladı.

Yargıç: Şoke edici

Yargıç Susana Ortiz, yetkisiz birinin sahte kimlikle 19 Ekim'den 16 Ocak'a kadar havalimanı terminalinde yaşamasının 'şoke edici' olduğunu söyledi.

Olayın ardından açıklama yayımlayan Chicago Havacılık Dairesi, güvenliğin ön planda tutulduğunu ifade ederken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Açıklamada Singh'in Chicago'ya neden geldiğinin bilinmediği ancak herhangi birine zarar vermediği belirtildi.